新一代星女郎出爐！　周星馳選了她「4年臨演變女主角」

記者傅家妤／綜合報導

「星爺」周星馳一向眼光獨到，多年來捧紅了不少女星，其中包括張雨綺、林允等，他在2019年即將推出賀歲片《新喜劇之王》，原先只公開了男主角是大陸演員王寶強，其他演員名單都未有曝光，他16日終於在官方微博上釋出女主角海報，她就是過去未曾有過任何代表作的女星鄂靖文。

▲周星馳新片《新喜劇之王》。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》）

《新喜劇之王》官方微博16日釋出女主角海報，並在發文中宣布鄂靖文就是電影女主角：「女主如夢縱然傷痕累累，仍面帶微笑報喜。其實，這一路一直為你加油的那個人，是你自己。」據悉，她就是20年《喜劇之王》電影中的女版「尹天仇」。

▲電影公布新女主角。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》）

海報上的鄂靖文頭上還戴著頭套，臉上的妝都還未卸掉，但仍可以看見她滿臉是傷，眼裡還泛著淚光，卻拿著手機，微笑著向電話另一段的媽媽報喜：「媽，我挺好的，這次我有台詞…。」讓人看了也為之動容。

▲鄂靖文在《新喜劇之王》飾演女主角「如夢」。（圖／翻攝自微博／《新喜劇之王》）

事實上，29歲的鄂靖文（原名：鄂博）畢業於中央戲劇學院，2014年參加喜劇類選秀節目《我為喜劇狂》奪得冠軍出道，曾參演過多不電影，但幾乎都是連片尾名單都不會看到名字的臨時演員，但是一直都非常努力，如今終於等來出演女主角的機會，她也開心地轉發該張海報：「媽，星爺喊我拍電影了，這次由台詞。」

▲周星馳新片女主角鄂靖文。（圖／翻攝自微博／鄂靖文）

鄂靖文在接受香港《蘋果日報》採訪時表示，自己接到電話，得知自己獲得女主角時還以為是詐騙電話，直到工作人員打了3次電話給她，還出示微信截圖證明，她才相信自己真的可以演女主角了。