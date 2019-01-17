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野生孫安佐現北捷「搭手扶梯健身」　零遮掩觀察路人…他罕見說重話！

記者劉宜庭／綜合報導

野生孫安佐現身北捷！他從美國回到台灣後，開始經營Youtube網路社群，吸引了許多粉絲觀看，短短幾個月內就躍升為網路紅人，日前為了和YouTube頻道「不要鬧工作室」合作，親自搭捷運前往拍攝，過程中他毫無遮掩，大方面對人群，於16日分享這段歷程時，他也罕見說重話回擊酸民了！

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▲野生孫安佐現身北捷零遮掩。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

▲野生孫安佐現身北捷零遮掩。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

▲野生孫安佐現身北捷零遮掩。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

孫安佐16日上傳新影片，分享親自前往「不要鬧工作室」的過程，他零遮掩地現身台北捷運，搭手扶梯時，還一度邊練身體，車廂內遇到粉絲，他也大方答應合照，親民舉動大受好評。

▲野生孫安佐現身北捷零遮掩。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

▲野生孫安佐現身北捷零遮掩。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

▲孫安佐搭手扶梯練身體。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

然而，在忙完一整天後，孫安佐躺在床上，用較為嚴肅的語氣，對著鏡頭罕見說出重話，「我知道網路上有很多很愛酸我的人，但你們知道一件事情嗎？我走在路上的時候，我從來沒有在掩飾自己，我不會戴口罩，我也不會故意假裝我不是孫安佐，光明大（應為正）大地走在路上。」

▲野生孫安佐現身北捷零遮掩。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

▲孫安佐反擊酸民。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

原來，孫安佐零遮掩外出的同時，似乎也有在觀察路人反應，他表示：「我從來都沒有看過任何一個人，敢直接在我面前嗆我。」於是，他也總結出一個結論，直接回嗆酸民：「那我為何要怕一些只會躲在網路、鍵盤後面打字的人呢？對不對。」

影片曝光後，孫安佐再度大獲網友好評，不少人紛紛留言讚，「其實，狄鶯還有孫鵬把你教的很好，跟新聞以及名嘴說的都不一樣﻿」、「安佐加油～不用在意鍵盤俠，支持你的人遠超過那些不喜歡你的人」、「通常酸民都不敢露臉啊」、「好親民喔，求巧遇﻿」，在網路上意外掀起一陣熱議。

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