Lulu跟阿達舊情人再度合作　把話說死不會復合原因曝

記者葉文正／台北報導

曾志偉、Lulu、阿達與美麗本人、娘娘與韓國ㄟ金針菇，今天出席緯來《夜市王》記者會，但Lulu跟阿達是舊情人再度合作，阿達認為他們就是節目最大爭議點，但兩人坦言絕對不會復合。

▲ 夜市王記者會眾人合照。（圖／記者黃克翔攝）

曾志偉很重視食物的溫度，也坦言：「如果口感不一樣，頭尾中間味道不一樣，我就會覺得食物有問題，大家還要一直趕，根本不是錄影，像live播出，我們馬上就給分，也不能給別人看倒，評審也不能互相看給分，相當有趣。」

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▲夜市王記者會主持人與評審。（圖／記者黃克翔攝）

曾志偉說身體現在好很多，他去年到台灣開心臟手術，做了一根支架，但如今似已康復：「身體現在完全OK，朱延平帶豬腳倒醫院我照吃，酒也照喝，剛剛下飛機立刻到東區路邊吃滷肉飯，也喜歡切豬肝，黑白切等。」熱愛台灣美食。

▲曾志偉喜愛台灣美食。（圖／記者黃克翔攝）

美麗本人則說，我們都在一起，都談工作，老婆又懷孕了很開心，但娘娘因為覬覦美麗本人，大喊：「讓我來生。」美麗本人則大叫：「妳肚子裡是魔胎，肚子裡是前男友，跟我無關。」

▲ 韓國ㄟ金針菇。（圖／記者黃克翔攝）

阿達則對跟前女友Lulu合作，認為兩人默契還不錯，「但是最爭議的就是我們，我是想挽回一些主持的工作，但跟現任女友還沒有結婚的打算。」

▲主持人美麗本人左起()、LULU（黃路梓茵）,阿達。（圖／記者黃克翔攝）

Lulu則抱怨，自己空檔跟人家交換賴，結果阿達就說，要錄影了，趕快上去，我就問他：「你現在為什麼還要管我，放下吧。」兩人都說，有他我來接看看，看看他敢不敢接，如今證明兩人一起工作已無芥蒂。

擔任評審的娘娘也不諱言表示，「真心想要交往美麗本人，像周湯豪、王陽明這些帥哥都被我淘汰，聽說他已結婚，結婚有差嗎，他對我的好，只有我自己看得到，他很照顧我，慶功宴他送我回家。」美麗本人則透露，娘娘在慶功宴一直追酒，「但她輸都是我在喝。」但參賽者很帥，東西不好吃，還是給低分，吃不到就毀掉他。」

娘娘也很大膽，聽不懂其他人在吵什麼，但娘娘有自己風格，還會嗆曾志偉，「有帥的來賓來，我會叫曾志偉走開，這種關係很累。」

韓勾ㄟ金針菇，拍到一半，有看到故鄉的《黑白大廚》，剛好有台韓有兩檔料理節目，被問到12強棒球賽，台灣贏了韓國隊，她則笑說：「我對輸贏沒有太關心，但台灣朋友開心我也很開心，遊戲而已，覺得台灣一定要贏。」