楊繡惠昔遇駭人車禍　5車連撞「方向盤被壓到胸前」頭撞玻璃昏倒

記者張筱涵／綜合報導

藝人楊繡惠在節目《11點熱吵店》中，提到自己25歲時曾經歷一場重大車禍，回憶當時驚險的生死瞬間，讓現場主持人和來賓都聽得觸目驚心。

▲楊繡惠分享25歲經歷的重大車禍。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



楊繡惠透露，當年她到台中參加工地秀，回程由一位女同事駕駛車輛。高速公路上因塞車而行進緩慢，但她注意到右側路肩一輛小貨車高速行駛，該小貨車在走走停停的車陣中突然插入，釀成五車連環撞，而她的車則是其中第三輛。

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當時楊繡惠乘坐的車受到強烈的前後撞擊，車體嚴重擠壓，她的朋友方向盤撞壓至胸前，而她的頭部撞到擋風玻璃後反彈，整個人無法動彈，嘗試開門和窗戶皆無法，她喊了幾聲救命後便失去意識。

▲楊繡惠車禍後。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



楊繡惠表示，醒來時已躺在醫院，意識模糊，只能聽見旁人說話，卻無法睜開眼睛，她一直告訴自己「一定要睜開眼睛，否則我的爸爸媽媽怎麼辦」，但順利睜眼後，卻因天旋地轉的暈眩感迅速閉上眼睛，過陣子就又昏過去了。

醫生診斷楊繡惠的腦部受到撞擊並伴有耳石移位，導致只要一換姿勢就會有強烈的天旋地轉感：「我那段時間真的心想『死掉算了』，那天旋地轉的感覺真的很可怕。」就這樣休養了3個月才好，但至今仍需謹慎行動，快速起身時偶爾會有暈眩感，凡事還是要小心。