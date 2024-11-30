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曾志偉首錄台灣美食節目不忍了　嗆娘娘「才吃一口就吐掉」

記者葉文正／台北報導

香港電影界喜劇天王曾志偉，今天來台參加緯來實境《夜市王》記者會，這也是他首度來台擔任評審，他透露，一下飛機立刻去東區吃滷肉飯跟黑白切，還爆料跟他一起當評審的娘娘，竟然吃一口美食就吐掉，完全不留情面。去年他來台裝心臟支架，今天表示一切康復，不用忌口。

▲▼ 夜市王記者會-曾志偉 。（圖／記者黃克翔攝）

▲夜市王曾志偉擔任評審 。（圖／記者黃克翔攝）

對於首度擔任台灣美食實境評審，曾志偉透露，「香港人吃東西比較淡，他們兩位(金針菇與娘娘)口味比較重，娘娘還會吃一口就吐掉，我第一次參加台灣節目，覺得Lulu阿達跟美麗本人，他們三個主持很好，很精準有娛樂性，很搞怪，三個很有默契，各有不同方向。」

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▲▼ 夜市王記者會-韓勾ㄟ金針菇,曾志偉,Alizabeth娘娘。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 夜市王記者會韓國ㄟ金針菇”左起)、曾志偉與娘娘 。（圖／記者黃克翔攝）

被問Lulu跟阿達這對昔日情人互動，曾志偉開玩笑說：「節目錄到到很無聊時，有時一直在等，但我知道Lulu以前關係比較複雜。」引起大家鬨笑。曾志偉坦言，錄影時，真的有些地方聽都沒聽過的，比較陌生，女兒曾寶儀會告訴我這地方有哪些東西好吃，但我說我不想聽，這樣才會公平，我常常去逛夜市的，但不能走得太進去，只能買出來吃。」

▲▼ 夜市王記者會- 美麗本人,LULU（黃路梓茵）,阿達。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 夜市王主持人美麗本人(左起) Lulu與阿達。（圖／記者黃克翔攝）

對於跟台灣的淵源，曾志偉也認為：「我是台灣學主持回去的，以前拍《大頭兵》系列電影，跟廖峻、澎澎、胡瓜、鄭進一，比如他們說到要倒水，講到最後，倒水的是澎恰恰，因為他最菜。

更表示胡瓜很會搞笑，「吃中飯時胡瓜就對我說，女主角都請喝東西了，你怎麼沒請，我說我請過啦，他又說對不起我不知道你是男主角，而且台灣都是歌廳，有師徒制，歷代傳承，我也是學台灣，台灣的這種主持風格，是怎麼整你你也不會難過。但幾乎是捧比較多，記得高凌風還罵吉他手，幾千塊出什麼風頭，都是節目效果，讓我印象深刻。那時拍朱延平的戲，變得跟他們走在一塊，上習慣了，就知道怎麼玩那些遊戲。我第一次主持則是跟方芳。」

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曾志偉, 曾寶儀, 阿達, 美麗本人, Lulu, 娘娘

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