安以軒老公入獄前惡劣滅證！「6年非法海撈62億」　她神隱現況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

女星安以軒富商老公陳榮煉因非法賭博等罪遭捕，纏訟多時，確定遭判刑13年，並處以新台幣76億元罰金。自從陳榮煉被捕後，安以軒也逐漸淡出演藝圈，據最新判決文件顯示，他曾怕被「洗米華」周焯華牽連，緊急命人將相關文件燒毀，試圖毀屍滅跡。

▲安以軒老公犯法被逮入獄。（圖／翻攝自Facebook／安以軒）

據《瀟湘晨報》報導，陳榮煉2014年起利用「德晉貴賓會」各娛樂場進行非法賭博活動，並透過虛假財務報表逃避監管，還在澳門經營電話投注，讓賭客在不同地點進行電投賭博，6年間至少獲取不正當利益約15億港幣（約62億元台幣）。據悉，他在得知共犯之一的「洗米華」周焯華出事後，立刻要下屬燒毀相關文件，連主機伺服器都砸毀，一連串滅證行徑被網友怒轟「太可惡」。

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老婆安以軒消失在螢光幕前，至今已兩年多，直到今年9月初才被拍到舉家搬回台灣。而她上回現身，便是在好友陳喬恩結婚上。但她當天並不是主角，畫面僅是在新娘與花童進場時，被現場攝影師不經意捕捉到。

▲安以軒老公犯法被逮入獄。（圖／翻攝自Facebook／安以軒）

閨蜜夏于喬透過經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「身為她的朋友真的很心疼她，其實整件事與她無關，但這幾年不論多辛苦，她還是這麼堅強的獨自撫養兩個孩子，以軒身為母親身為女人，都是我見過最勇敢的一個，我們會一直陪伴在她旁邊，給予她支持與愛，也謝謝大家對她的關心。」

