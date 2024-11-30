邰智源敲頭林安可！「當晚擊出滿貫砲」真的贏了　網驚呼：神秘力量

記者田暐瑋／綜合報導

2024年世界棒球12強賽，中華隊以4比0擊敗日本隊，奪下隊史首座冠軍，藝人邰智源在12強一開始，就以「一日大巨蛋工作人員」深入球隊拍片，還被林安可要求體驗「摺扇敲頭」，沒想到這一打，當晚和捷克隊的比賽，林安可真的敲出滿貫砲，讓網友笑說：「麻煩明年資格賽 後年正賽 都來全隊打一下 拜託！」

▲邰智源敲了林安可的頭，當晚就擊出大滿貫。（圖／翻攝自木曜4超玩臉書）



《木曜4超玩》在12強開打初期，以「一日大巨蛋工作人員」進入團隊拍攝，不僅體驗了大巨蛋的維護工作，更親自攀登至場館高處，檢查結構安全，每一項任務都仔細且認真執行，而在和球員面對面時，陳傑憲調皮地拿起邰智源的摺扇把玩，情蒐統籌教練陳瑞昌還把林安可推出來，拜託邰智源幫忙完成心願：「邰哥！他希望你打他！」

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▲邰智源敲了林安可的頭，當晚就擊出大滿貫。（圖／翻攝自木曜4超玩臉書）



邰智源如願拿起摺扇敲了一下林安可的頭，林安可隨即露出滿足笑容，沒想到當晚對上捷克隊的熱身賽中，邰智源這一拍竟然真的奏效，林安可在比賽中擊出滿貫全壘打，助球隊一舉奪下4分，以壓倒性的成績逆轉勝，讓網友紛紛笑說「阿公，國際賽都來打一輪球員的頭，拜託你了」、「天靈蓋一敲 什麼都通了」、「太扯啦！原來又是神秘東方力量」。

▲邰智源敲了林安可的頭，當晚就擊出大滿貫。（圖／翻攝自木曜4超玩臉書）