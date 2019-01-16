TANK曾酒後演出醉倒舞台！　痛斥肉圓父家暴：糟糕示範

記者盧薇淩／台北報導

「TANK」呂建忠2012年唱片合約結束後揮別舞台，回顧TANK生涯，其實飽受遺傳性心臟病反覆發病之苦，來不及面對親人的驟逝與酒醉意外等接連打擊，日漸迷失初心。TANK在低谷重拾遺忘已久的信仰，他決心戒除多年酒癮，看到近日肉圓事件家暴新聞，他也說：「我深深感到遺憾與心疼，這位父親做了很糟糕示範！」

▲TANK決心戒除酒癮。（圖／滾石移動）

說到多年前因買醉而「茫」好陣子的TANK，不但因酒駕撞傷婦人外，還直接醉倒在舞台上糗態百出，TANK回憶感嘆說：「真不知那時自己在想什麼，明知道等等要上台演出，卻還是喝了酒，就這樣在工作人員擔憂下，昏昏沉沉上了台，當時唱沒幾句就醉倒在舞台上，也讓粉絲嚇壞了！真的很對不起大家！」

說起這段迷失的過往，TANK已不再避諱談起，甚至以一個「過來人」身分分享，「這幾天看到因肉圓沒加辣而爆打妻兒的父親，受訪時，表示因酒醉而控制不了情緒施以家暴，我深深感到遺憾與心疼，這位父親做了很糟糕示範！喝酒過量除了傷身，延伸就是造成許多可避免的傷害。」

▲TANK看到家暴新聞十分痛心。（圖／滾石移動）

問到TANK當時如何戒酒？他則說：「要馬上戒掉絕不可能，畢竟已習慣用酒精這種方式逃避現實，當時我是循序漸進，例如原本三杯，就變成兩杯半，每天喝變成每兩天喝一次，讓自己漸漸降低喝酒的次數與飲量，我在想喝酒時，我會嘗試轉移這份誘惑，看看電視、外出散步或聽喜歡的音樂，然後想著最熱衷的音樂創作，當然，最重要還是家人、朋友與歌迷給我的打氣，讓我清楚明白，我要改變自己。」

從當初的靦腆大男孩，到現在充滿正能量的大男人，TANK很樂意說出自己的黯黑面，還誠懇表示：「我知道很多人都跟我一樣困在那個『結』走不出來，很希望你能主動來找我，聽聽我的歌，聊聊你的事，我會一直在這裡為你加油，相信結果一定會很不錯的！」。