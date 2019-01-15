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曾沛慈當實習記者　竟先問前輩：怎麼躲狗仔？

記者李欣容／台北報導

曾沛慈在《你那邊怎樣，我這邊ok》飾演一名社會線記者，為此她特別向線上記者請教秘訣，還要記者教她怎麼躲狗仔，未料卻被打槍，曾沛慈也說，女記者都有種霸氣感。

▲▼曾沛慈新戲演記者。（圖／翻攝自Facebook／曾沛慈 Pets Tseng）

▲▼曾沛慈新戲演記者。（圖／翻攝自Facebook／曾沛慈 Pets Tseng）

曾沛慈到社會線實習，線上記者看到她都不藏私，傳授偷拍要訣，但曾沛慈卻大膽問：「可以教我怎麼發現狗仔嗎？」一聽到關鍵問題，記者馬上巧妙迴避，她也因為實習機會，獲得很多記者、警察單位幫助，「他們都說我們可以互加Line，我真的沒客氣，有什麼問題都會問。」

▲▼《你那邊怎樣，我這邊ok》演員群。（圖／結果娛樂提供）

▲《你那邊怎樣，我這邊ok》曾沛慈、吳岳擎。（圖／結果娛樂提供）

就連在訪問的同時，曾沛慈都在想：「像今天這些問題可以寫幾篇，會懂換位思考。」沒想到下秒被記者虧：「就寫一篇啊。」讓曾沛慈求饒：「蛤！才一篇哦。」而這次她的戲都在台灣拍完，沒機會去新加坡，對於可以出差的夥伴投以羨慕眼光。

▲▼《你那邊怎樣，我這邊ok》演員群。（圖／結果娛樂提供）

▲《你那邊怎樣，我這邊ok》演員群。（圖／結果娛樂提供）

《你那邊怎樣.我這邊OK》以2016年年轟動全台的ATM吐鈔盜領案為背景，以臥底警察失蹤揭開序幕，呈現華⼈世界傳統倫理教育養成的⼩人物，⾯對現代社會⾼度物慾發展、充滿競爭壓⼒的資本主義社會的曲折故事。由藍心湄、 藍正龍、曾之喬、劉冠廷、曾沛慈、庹宗華、吳岳擎、張耀仁，新加坡方陳泂江、 陳羅密歐、沈琳宸主演。

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