魏如昀挑男友月入百萬+帥！　嚴苛標準被魏如萱一句話打醒

記者盧薇淩／台北報導

歌手魏如昀替德國知名耳機品牌獻唱單曲《深愛著》，14日受訪問起現在「深愛著」的對象，她號稱單身1年多，但也說就算單身與否，都不會有少男粉絲心碎，因此不會特意隱藏戀情，「如果你們在路上看到我手牽手、狀似親密，那可能就是我男友。」屆時會大方認愛嗎？她笑說：「如果被拍到很親密，也是要認的啊。」

▲魏如昀號稱單身1年多。（圖／記者李毓康攝）

魏如昀號稱單身1年多，對於戀情不會想公開，但也給自己留後路，「如果看到我手牽手在路上狀似親密，那可能就是我男友。」她坦言一直都有異性釋出善意，會先審視擇偶條件，如果都符合條件才會開始約會、聊天，問起挑對象的標準，她笑說多年前自己曾列下「月入百萬」的高收入標準，但條件嚴苛到連姊姊魏如萱都說：「你不要想有人會開保時捷來載你。」因此現在條件放寬到收入至少6位數，至少要比自己賺得多。

▲魏如昀現場演唱歌曲。（圖／記者李毓康攝）

除了收入標準之外，顏值也不能差，魏如昀說至少要長得帥，身高不用太高，大約171公分至176公分之間，「我不喜歡太高的。」但也說現在身旁沒有太多追求者，因為多為同志好友。姊姊魏如萱日前剛生小孩，她也笑說現在忍不住看著他露出「姨母笑」，「我抱他時很怕弄傷他，會突然智商變很低，看著他喊『哈囉寶寶～』變白癡。」也說自從魏如萱生子後，全家矛頭指向她，奶奶連孫子金鍊都準備好了，不停問「妳呢？」讓魏如昀笑說：「所以奶奶要身體健康長命百歲，因為妳要等我。」