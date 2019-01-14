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《異形》導演8位數搶下翻拍權　科幻影集《末日之旅》掀噬血怪物風潮

記者洪文／綜合報導
 
FOX年度影集《末日之旅》，由《異形》金獎導演雷利史考特（Ridley Scott）監製，圍繞秘密醫療機構為研發一種治癒所有傳染疾病的解藥，而製造出的噬血怪物。此劇改編全球百萬暢銷小說三部曲，飾演女主角的童星桑妮雅席德尼（Saniyya Sidney）精湛演技獲得外媒盛讚，可望繼家喻戶曉的《陰屍路》活屍再創一波末日風潮。

▲▼《末日之旅》劇照。（圖／福斯傳媒集團提供）

▲《末日之旅》劇照。（圖／福斯傳媒集團提供，以下同）
  
全新科幻影集《末日之旅》改編自時代雜誌年度十大最佳小說的同名小說，由《異形：聖約》、《絕地救援》、《神鬼戰士》等強檔電影導演雷利史考特以8位數高額搶下翻拍版權。12歲的女主角桑妮雅席德尼過去曾演出《關鍵少數》、《美國恐怖故事》等知名影視作品，外媒盛讚其沉著且富有魅力的自然演技將吸引眾人目光，為此劇增添風采。

▲▼《末日之旅》劇照。（圖／福斯傳媒集團提供）

《末日之旅》故事描述秘密醫療機構Project Noah所進行的一項危險試驗，該試驗使得受試者能夠對於所有傳染性疾病諸如愛滋病及SARS免疫，然而百毒不侵的代價是成為飲血維生的致命怪物。女主角Amy Bellafonte（桑妮雅席德尼 飾）是一名10歲的孤兒，而男主角FBI探員Brad Wolgast（馬克保羅古斯勒 Mark-Paul Gosselaar 飾）奉命將她帶至實驗室成為第12位受試者。然而對女孩產生感情的Brad決心不讓她受到實驗的荼毒，兩人展開逃亡之旅。

▲▼《末日之旅》劇照。（圖／福斯傳媒集團提供）

繼以經典活屍風靡全球的《陰屍路》後，《末日之旅》可望再創一波全新的噬血怪物風潮。預告甫釋出便獲得網友高度的討論及轉載，尤其本週三晚間於台北信義威秀影城舉行的首集特映會更是一天不到便迅速搶票一空，看來原著小說的書迷或者喜愛科幻美劇的影迷對影集相當期待。
 
《末日之旅》將在1月18日晚間11點於FOX播出全新影集，線上影音串流平台FOX+將與美國同日上線。

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