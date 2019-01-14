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KKBOX 風雲榜前夜祭多組國內外知名DJ　創造全新音樂體驗衝擊

娛樂中心／綜合報導　

用強勁的潮電勢力要你整晚盡情狂歡跳動　以不間斷的電子舞曲創造全新音樂體驗衝擊
本次活動為 KKBOX 舉辦的電音派對，於風雲榜前夜進行暖身。由 ALAN WALKER 領軍國內外多位知名 DJ，將帶給你前所未有的電音震撼。活動以電音為前夜祭主軸，搭配跨界流行元素，碰撞呈現音樂混搭的可能性。

演出嘉賓

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭。（圖／記者謝穎珊攝）

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭演出嘉賓ALAN WALKER。（圖／KKBOX提供）

ALAN WALKER
以蒙面造型創造流行現象、以過人天賦構築電音氣場，覆面系天才 DJ Alan Walker 2015 以「Faded」向潮流 EDM 領域投下一枚震撼彈，霸佔 KKBOX 長達 22 週冠軍。排山倒海的氣勢橫掃全球排行並獲得百大 DJ 殊榮，Coldplay、Sia、Avicii、Kygo、Bruno Mars、Miley Cyrus 等多組巨星天團更指定操刀混音。出道至今拿下包括《MTV 歐洲音樂獎》、《法國 NRJ 音樂獎》在內等共 15 座國際獎項及《全英音樂獎》、《德國回聲音樂獎》等獎項入圍肯定。串連三年來的 EDM 奇幻旅程，釋放巨大正能量，用音樂強化信念，讓信念改變世界。

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭。（圖／記者謝穎珊攝）

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭演出嘉賓DJ RAYRAY。（圖／KKBOX提供）

DJ RAYRAY
具高超音樂魅力，2013 年曾獲 Red Bull Thre3Style 首屆台灣區冠軍，代表台灣爭取全球總冠軍賽。多次參與台灣音樂節春吶、春浪，國際音樂節 SXSW、ADE、Glastonbury、Midem、Arcadia、Ultra Singapore、LOOPTOPIA 樂托邦等演出，曾經在許多台灣重要嘻哈盛會中擔任指定 DJ，也曾擔任包括 MJ116、MCHotdog 、蛋堡、Miss Ko 等嘻哈歌手以及各種關於嘻哈音樂的活動表演 DJ ，更多次與 Yellow Claw、 Skrillex、DJ Shadow、Martin Garrix、Calvin Harris、Zedd、饒舌歌手 Snoop Dogg、Dr. Dre 等國際藝人同台合作。目前為台北指標夜店 OMNI 首席駐場 DJ、W TAIPEI 駐場 DJ。

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭。（圖／記者謝穎珊攝）

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭演出嘉賓CORSAK。（圖／KKBOX提供）

CORSAK
出身上海，同時具備 DJ、藝人及製作人多重天份，CORSAK 為亞洲潮流時尚的電音新星，曾參與 Alan Walker 作品「Different World」製作，同時也曾發行個人製作專輯。現為 Liquid State 旗下首位中國籍藝人。

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭。（圖／記者謝穎珊攝）

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭演出嘉賓DJ COOKIE。（圖／KKBOX提供）

DJ COOKIE
曾獲 TAIPEI TIMES 票選出全台灣「十大最受喜愛 DJ」之一，Djanes 票選名列世界百大女 DJ，曾擔任眾多國際級百大 DJ 如 Tiësto、Paul van Dyk、Deadmau5、Kaskade、ALESSO 等大型派對同台演出 DJ，在全亞洲享有高知名度的浩室酷姬，是第一位站上亞洲舞台的首席女 DJ。

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭。（圖／記者謝穎珊攝）

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭演出嘉賓DJ KEN LIN。（圖／KKBOX提供）

DJ KEN LIN
擅長將中西日韓等各國歌曲融入演出，舞台魅力儼然派對魔法師，曾與眾多知名品牌如 Starbucks、Men's Uno、Johnnie Walker 合作，並擔任台北知名夜店 Abrazo 音樂總監，活躍於精品時尚派對，是新世代派對天王。

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭。（圖／記者謝穎珊攝）

▲ KKBOX 風雲榜前夜祭（圖／KKBOX提供）


完整售票資訊：https://kkboxtw.kktix.cc/events/the14kk-lfke
更多資訊請上前夜祭官方網站：https://kma.kkbox.com/awards/preparty?terr=tw
 

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KKBOX, KKBOX 風雲榜前夜祭, 14thKKBOX風雲榜

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