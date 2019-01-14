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雙喜臨門！張涵雅「邊懷孕邊錄專輯」　老公連任新竹議員

▲▼張涵雅。（圖／好痛音樂Good Tone Music提供）

▲張涵雅全家福曝光。（圖／好痛音樂Good Tone Music提供）

記者關韶文／台北報導

入圍金曲最佳台語女演唱人的張涵雅，推出最新專輯《就是你JUST YOU & me》，這張新專輯是在孕期中和分娩後完成的心血結晶，伴隨她生下第二胎「小漢寶」，如今寶貝兒子滿兩個月大，張涵雅也正式推出這張對她來說無與倫比的全新專輯。

張涵雅懷孕錄新專輯的過程中，老公吳國寶連任新竹市議員成功，外界喜稱張涵雅有幫夫運，而夫妻倆人則一心一意期待「小漢寶」的誕生。被尊稱「議員夫人」，張涵雅笑說，「哈哈！我沒有感覺自己是議員夫人，我覺得我只是老公的左手，當他右手忙不過來的時候協助幫忙處理，也把家庭顧好，讓他沒有後顧之憂！」又說：「不過，如果香山區有辦里民活動，協助老公的方式之一，就是我來上台唱歌助興！」

▲▼張涵雅。（圖／好痛音樂Good Tone Music提供）

▲▼張涵雅小還已經滿兩個月了。（圖／好痛音樂Good Tone Music提供）

▲▼張涵雅。（圖／好痛音樂Good Tone Music提供）

小漢寶甫滿2個月大，夫妻倆沒有特別請滿月酒，但有拍寶寶照和全家福，小漢寶現在快5公斤，頭好壯壯，涵雅說：「個性很好，哭聲很含蓄，跟他說話會耐心的聽，像老公！」

此外，張涵雅透露，「小漢寶是個很貼心的孩子，即使懷孕後期也不會感覺特別不舒服，像帶一顆球出門而已！所以拍封面照時是在良好的身心狀態下完成的！」即將開始衝刺新專輯《就是你JUST YOU & me》宣傳，張涵雅表示滿捨不得孩子，也表示每天收工馬上趕車回家，不會在外面過夜，她為母則強，「每次暫離開小孩去工作，會非常想念小孩，會想回家跟小孩玩！」

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