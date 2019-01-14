大馬民眾抓著他喊「我看著你長大」　胡瓜一問年紀噴笑

記者許逸群／台北報導

民視《綜藝大集合》主持人胡瓜、阿翔以及謝忻來到馬來西亞吉隆坡舉辦粉絲見面會，還邀請到王燦與廖家儀一起參與，活動現場湧入千人造成轟動。胡瓜一出場忘情大喊：「我對不起你們，播出這麼久，今天第一次才來吉隆坡辦粉絲見面會，謝謝你們這麽瘋狂喜歡《綜藝大集合》。」

▲▼《綜藝大集合》到馬來西亞舉辦粉絲見面會。（圖／民視提供）

胡瓜從一下飛機、通關走道、等車，連路過店家時都被認出全家衝出來追著他要拍照，沒有一刻停止拍照的他，像是移動的人形立牌。胡瓜印象深刻地說，有位馬來西亞粉絲抓著他說「從小看著你長大」，他ㄧ問才知道對方已經60幾歲，讓他哭笑不得。

▲上千名粉絲觀眾塞爆現場。（圖／民視提供）

對馬來西亞熟透的阿翔自稱「當地人」，在粉絲見面會上熱情的民眾讓他也感動不已。有對母女檔跟阿翔玩「給我抱抱」夾爆氣球，比阿翔還瘦的母女檔玩遊戲比誰還認真，還特地開了4個多小時車，就是為了見他們一面，他還搞笑地說站在一起很像一家人，不知道的人以為是他是爸爸！

謝忻開心地說，覺得在馬來西亞是女神還躍升國際巨星，而且在舞台上踩她最怕的「健康步道」，全場觀眾齊喊「走過去」讓她當時驚訝的說不出話，腳痛但心裡感動，全場數千人都知道她怕健康步道，成為她的招牌，謝忻說：「走在路上大家都喊『最愛妳走健康步道』。」讓她哭笑不得。