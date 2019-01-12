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「台灣唯一女星」入圍亞洲電影大獎！她強尬惠英紅、松岡茉優

記者林映妤／綜合報導

第13屆亞洲電影大獎入圍名單11日在香港揭曉，本屆南韓電影《燃燒烈愛》囊括最佳電影、導演、男主角、編劇等7項大獎，是入圍大贏家；印度片《一代巨星Sanju》以及2部華語片《影》、《無雙》都入圍6項；日片《小偷家族》以及席捲大陸票房的《我不是藥神》入圍5項，《紅海行動》則4項追在後。

台片部分，何蔚庭執導《幸福城市》是唯一入圍台灣電影，由丁寧與謝章穎分別入圍最佳女配角與最佳新演員2項。

▲▼《幸福城市》入圍亞洲電影大獎。（圖／牽猴子提供）

▲▼《幸福城市》丁寧、謝章穎入圍亞洲電影大獎。（圖／牽猴子提供）

▲▼《幸福城市》入圍亞洲電影大獎。（圖／牽猴子提供）

剛拿下金馬55最佳女配角獎的丁寧，再一次憑《幸福城市》入圍，不僅格外興奮，且這次與她一起角逐最佳女配角獎有日本的松岡茉優、影后惠英紅、以及許晴。丁寧說：「很興奮啊！覺得不可思議！可以和這麼多國際級的演技派巨星一起入圍，備感榮耀。」

謝章穎同樣既入圍金馬獎最佳新演員後，再一次入圍，他第一時間先通知導演何蔚庭，表示：「能夠被評審看見就很開心了！」

第13屆亞洲電影大獎入圍名單：

最佳電影Best Film
《燃燒烈愛》
《我不是藥神》
《撞死了一隻羊》
《一代巨星Sanju》
《小偷家族》

最佳導演Best Director
李滄東《燃燒烈愛》
萬瑪才旦《撞死了一隻羊》
拉庫馬希拉尼《一代巨星Sanju》
是枝裕和《小偷家族》
陳果《三夫》

最佳男主角Best Actor
劉亞仁《燃燒烈愛》
徐崢《我不是藥神》
郭富城《無雙》
蘭比爾卡浦爾《一代巨星Sanju》
役所廣司《孤狼之血》

最佳女主角Best Actress
趙濤《江湖兒女》
Samal Yeslyamova《小傢伙》
韓志旼《救贖》
安藤櫻《小偷家族》
曾美慧孜《三夫》

最佳新導演Best New Director
楊修華《幻士》
麗馬達斯《Bulbul Can Sing》
Phuttiphong Aroonpheng《MantaRay》
上田慎一郎《一屍到底》
陳小娟《淪落人》
白雪《過春天》

最佳造型設計Best Costume Design
董仲民／王汁《邪不壓正》
文念中《無雙》
澤田石和寬《龐克武士》
陳敏正《影》
Chaek Yung-Hwa《北風》

最佳男配角Best Supporting Actor
章宇《我不是藥神》
權海驍《河邊旅館》
塚本晉也《斬、》
Vicky Kausha《一代巨星Sanju》
黃河《翠絲》

最佳女配角Best Supporting Actress
陳瑞妍《信徒》
丁寧《幸福城市》
許晴《邪不壓正》
松岡茉優《小偷家族》
惠英紅《翠絲》

最佳新演員Best Newcomer
唐田英里佳《睡著吻別醒來抱擁》
全鐘瑞《燃燒烈愛》
謝章穎《幸福城市》
黃景瑜《紅海行動》
黃堯《過春天》
陳湛文《三夫》

最佳攝影Best Cinematography
洪慶彪《燃燒烈愛》
呂松野《撞死了一隻羊》
Nawarophaat《Manta Ray》
趙小丁《影》
Pankaj Kumar《村魔》

最佳視覺效果Best Visual Effects
Srinivas Mohan《2.0》
王紹帥／楊月娟《邪不壓正》
李仁浩／姜泰均《紅海行動》
林洪峯《無雙》
尾上克郎《龐克武士》

最佳美術指導Best Production Design
Shin Jeom-Hui《燃燒烈愛》
柳青《邪不壓正》
馬光榮《影》
三松惠子《小偷家族》
Rakesh YADAV《村魔》

最佳剪接Best Editing
塚本晋也《斬、》
蔡志雄／林志恆《紅海行動》
彭正熙《無雙》
周肖林《影》
KIM Jae-Bum／KIM Sang-Bum《北風》
陸慶屹／周肖林／郜子瑜／江亦雋《四個春天》

最佳編劇Best Screenplay
賈樟柯《江湖兒女》
李滄東／吳正美《燃燒烈愛》
文牧野／鍾偉／韓家女《我不是藥神》
莊文強《無雙》
RajkumarHIRANI《一代巨星Sanju》

最佳原創音樂Best Original Music
Dalparan《信徒／毒戰》
林強／許志遠《撞死了一隻羊》
ARRAHMAN／AtulRANINGA／SanjayWANDREKAR《一代巨星Sanju》
撈仔《影》
細野晴臣《小偷家族》

最佳音效Best Sound
Resul POOKUTTY《2.0》
Lee Seung-Chul《燃燒烈愛》
北田雅也《斬、》
Nopawat LIKITWONG／Sarunyu NURNSAI《紅海行動》
楊江／趙楠《影》

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關鍵字

亞洲電影大獎, 幸福城市, 丁寧, 謝章穎

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