0歲兒子「肚子餓反應」超真實　艾莉絲「放手育兒術」被讚！

記者李玟儀／綜合報導

女星艾莉絲與英國外交官馬培迪結婚後，在2018年生下混血寶寶「威廉弟」，除了家庭生活充實之外，還得花很多精力在工作上，但她在這兩方面卻都能兼顧，有網友好奇究竟是如何做到的，她分享了自己的親身經歷。

▲艾莉絲一家四口生活幸福美滿。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲近日參加造型師好友李佑群的節目《YOU LIVE！佑見微時尚！》，面對網友提問，她不諱言：「事業、家庭要兼顧根本就是不可能的事啊！」要做到面面俱到甚至是非常完美，是非常困難的事情，一定要仰賴很多人的幫忙，也勢必要有所取捨。

不過雖然忙得不可開交，艾莉絲透露老公的價值觀是希望家庭部分能夠不假他手，像是不請保母、不請人幫忙打掃，而是由夫妻共同分擔，2人達成共識後，她首要面臨的就是時間分配上要拿捏得更精準，在時間有限的狀況下，她無法任何芝麻綠豆的小事都幫著孩子，小孩因此變得比較獨立。

▲艾莉絲認為媽媽幫忙做得越少，孩子反而更獨立、厲害。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲舉例女兒「梨梨醬」放學後已經習慣要自己把聯絡簿拿出來、水壺拿到特定地點擺放等等，她認為媽媽適時的放手，反而會讓小孩子的能力越好，就連還不滿1歲的「威廉弟」也有這樣的認知，她覺得好笑卻又心疼地說：「他肚子餓了竟然會自己爬到奶粉罐前。」一語道盡職業婦女在生活中不容易的一面。