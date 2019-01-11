陳綺貞四度攻小巨蛋！　安可曲「選這首」回憶20年

記者關韶文／台北報導



「秒殺創作天后」陳綺貞四度站上台北小巨蛋，舉辦一連三天《漫漫長夜》演唱會，再次吸引三萬歌迷進入她浪漫又獨特的音樂美學世界。首場陳綺貞揹起20周年全新吉他「白色蜂鳥」，以一襲性感銀色低胸洋裝站在紗幕後面開唱。

向來給人斯文安靜印象的她，為了實現從未有過的「另類夢想」，特別打造一場「黑白派對」，不但開場一連六首歌都以黑白視覺呈現，就連台上樂手都配合塗上黑色口紅，獨特詭譎的暗黑美學，加上全場多達4000片LED螢幕投影成台灣演唱會之最，讓陳綺貞的《漫漫長夜》宛如一場如夢似幻與頂級視覺藝術的奇幻饗宴。

▲▼陳綺貞四度舉辦小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）





有別於演唱會磅礡震撼開場，陳綺貞選擇以點亮「一顆燈泡」來比喻自我誕生，舞台從一個微小的光點，拉大成一個具象的影子，戴上紳士帽站在沙幕後面的陳綺貞，自彈自唱緩緩唱出開場曲《每天都是一種練習》，為整場演出揭開神秘序幕，隨後她站上升降舞台升至7公尺高空，螢幕開始出現不同影像投放，四周也出現大自然環境音，打雷聲、風聲、海浪聲，宛如腐朽重生綻放，在花的姿態過後，陳綺貞宣告從長夜甦醒，用經典抒情作品《會不會》透徹自己20年來的歌唱靈魂。

▲▼陳綺貞一連演唱多首歌曲。（圖／記者張一中攝）

陳綺貞接著演唱一連三首搖滾大作《Self》、《傷害》、《太陽》，舞台LED螢幕開始出現上下變化，營造出3D立體影像，同時也投射出閃電、火焰等強烈視覺影像，反映出她躁動不安的另一面。隨後也陸續帶來新專輯的作品，包含充滿童話故事想像的《小船》、詭譎又獨特的《變色龍》、溫暖人心的《殘缺的彩虹》、孤獨又自溺的《沙發海》等，首次演唱新歌伴隨燈光與螢幕的絢爛搭配，讓全場觀眾看得目不轉睛。除了新歌，迎接20周年也帶來多首熟悉金曲，無論是搖滾大作的《躺在你的衣櫃》、掀起全場大合唱的《還是會寂寞》、讓歌迷跟著大跳的《讓我想一想》等，都讓鐵粉回到初識綺貞最感動的時刻。



演唱會安可選唱新歌《台北某個地方》，台上螢幕顯示20年來陳綺貞所擁有的不同回憶畫面，她感性談到「從來沒想過，當初只是在地下道拿著吉他自彈自唱，竟然可以堅持這個夢想這麼多年，還一路唱進小巨蛋，並且每次台下總有這麼多人支持，我會努力一直唱下去。」隨後帶來《旅行的意義》，不少歌迷很有默契戴上安全帽，以行動方式力挺陳綺貞20年來對歌唱不變的初衷。

