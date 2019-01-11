害死媽兇手是他！《皇后》張娜拉崩潰罵渣皇：你怎不去死

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夯劇《皇后的品格》以現代版皇室內部所發生的紛紛擾擾為故事內容，昏庸皇帝（申成祿飾演）原本對皇后（張娜拉飾演）恨得牙癢癢，卻有著抖M性格，當女方硬起來反抗時，他反而愛上對方。最新一集中，皇后終於得知當年媽媽去世的真相，崩潰找皇帝洩憤，哭著痛喊：「你怎麼不去死！」狗血的劇情發展看得觀眾相當過癮。

▲皇后發現殺死媽媽的兇手就是皇帝母子倆。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

皇后吳瑟妮（張娜拉飾演）傻傻以為皇帝愛上平民的她，卻屢次險遭殺害，她在萬念俱灰下回到皇宮，決定為死去的泰皇太后報仇。最新一集中，她再度得知，媽媽當年在醫院裡動手術，太后為了救皇帝搶走血液，才導致媽媽死於手術台上，她抓著皇帝的衣服怒罵：「「我媽為了救你而死，你居然還想殺我。」最後，她狠狠撂下一句話：「你那時候就應該去死！」

▼▲皇后崩潰痛罵「你那時候就應該去死」。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



皇室一件件醜聞被揭露，渣皇卻漸漸洗白，本性善良的他，其實是被太后慣出目中無人的個性，直到吳瑟妮的出現，才慢慢軟化他，但劇本無極限，侍衛千優彬最新一集中也在他面前攤牌：「我喜歡皇后！」讓許多觀眾直呼期待後面發展。《皇后的品格》每週四、五在愛奇藝台灣站上架播岀。