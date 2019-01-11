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勁寶「吃飯這習慣」惹毛她　Ella罕見發火：我真的生氣

記者吳睿慈／台北報導

Ella自離開前東家華研後，積極展開個人事業，電影、代言等等活動邀約不斷，她11日以品牌代言大使出席保養品活動，分享多年來的保養心得，體悟出一個道理，做足保養才會越來越漂亮，她的好膚質有目共睹，老公一早起床也曾誇她：「妳幹嘛一大早化妝。」不過，一直以來以「放鬆媽媽」自居的她，前陣子對兒子勁寶發火，才發現自己沒那麼隨和，還是會在意小孩的某些教育。

▲▼Ella雅詩蘭黛品牌大使。（圖／記者黃克翔攝）

▲Ella勤保養，許多人都稱讚她膚質好。（圖／記者黃克翔攝）

Ella晉升為保養品代言大使，她自嘲：「口袋有點深度。」買得起專櫃的保養品，養好膚質的關鍵，她每晚都會在洗完澡後，90度彎腰並用虎口、手掌4支手指頭按摩臉部，經過幾年的保養，連公司的人、老公、空姐都會稱讚她膚質好好，她驕傲表示：「但我都沒化妝！」

▲▼Ella雅詩蘭黛品牌大使。（圖／記者黃克翔攝）

▲兒子挑食，Ella罕見動真格生氣。（圖／記者黃克翔攝）

對於小孩勁寶的教育，Ella一直都是以「輕鬆」的教育方式為主，桌上不消毒、食物掉到地板照吃，她都覺得無傷大雅，卻在某次一家三口家庭旅遊時，她發現勁寶開始會挑食，「我是真的生氣，但老公後來問我『你不是常常說是relax的媽媽』，我才發現對耶，我並沒有這麼relax。」

▲▼Ella雅詩蘭黛品牌大使。（圖／記者黃克翔攝）

▲Ella常跟兩位姐妹聯絡。（圖／記者黃克翔攝）

Ella那次動真格教訓勁寶，兒子還因此嚇到：「媽媽凶凶怕怕。」他眼神透露出「媽媽你怎麼了」的訊息。但Ella轉念一想，其實自己小時候也很挑食，還常會瞞著媽媽把飯倒給豬、牛吃，「勁寶挑食也有可能是因為活動力不夠。」至於粉絲關心S.H.E的動態，她也大方表示：「我們都有聯絡，訊息一直都在聯絡。」她們前不久才聚會。

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