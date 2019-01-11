林志玲「北半球掉出」開衩到大腿根！　《延禧》3女神美翻紅毯

記者劉宜庭／綜合報導

大陸盛典「2018微博之夜」於11日晚間舉行，楊冪、林志玲、林俊傑、奚夢瑤、迪麗熱巴、古力娜扎、等大咖雲集，紅毯上女星也都無不費心打扮、爭奇鬥豔比美，星光雲集的畫面，也在網路上掀起熱烈討論。

▲奚夢瑤、古力娜扎走「2018微博之夜」紅毯。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

▲迪麗熱巴粉紅長裙美翻。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

活動紅毯上，林志玲穿著連身開衩禮服登場，大方展現火辣身材，服裝超低胸設計，露出白皙北半球和性感鎖骨，下半身更是大開高衩到腿根部位，一雙白嫩大長腿超吸睛，對著現場鏡頭甜笑，整個人散發出過人氣質，驚艷全場。

▲林志玲低胸高衩禮服辣翻全場。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

另外，古裝劇《延禧攻略》其中3大主演，也在當晚罕見相聚，包括飾演「富察皇后」的秦嵐，穿著淡藍色低胸長裙亮相，被主持人問到，2018年印象最深刻的微博熱搜？她表示是「白月光」，並期許未來能演出更具反差感的角色。

至於飾演「嫻妃」的佘詩曼則表示，熱搜「嫻妃拉人照鏡子」最讓她印象深刻，還笑說退休後想當髮型師，笑翻全場。「純妃」王媛可當晚穿著亮片裝優雅亮相，《延禧》3要角難得再度同台，也掀起不少劇迷熱議。

▲《延禧攻略》佘詩曼、秦嵐、王媛可都來了。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）