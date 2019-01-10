《聲林》嘻哈歌手強勢PK林孟辰　信：最有火氣的一對！

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》本周五（11日）將播出13集，除了飛行導師羅志祥、Ella（陳嘉樺）與信（蘇見信）為節目增添風采外，本集進行「民間怪物PK挑戰賽」，野獸入侵點燃戰火，且來踢館的對象也都來頭不小，個個來勢洶洶！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼林孟辰對到專業的嘻哈歌手。（圖／ETtoday）

「最後13強選手」包含李佳歡、李友廷、鄭可強、吳東翰、張若凡、林孟辰、馮玟璇、許莉潔、孫肇谷、Gail、許淨淳、贊薇與張宸安，將正面迎擊踢館高手的挑戰。其中目前仍是「不敗之身」的林孟辰，將對上一名超兇猛的「嘻哈歌手」，讓現場掀起最高潮。

▲▼這場對決讓羅志祥跟信都看得相當起勁。（圖／ETtoday）

林孟辰對上一名專業的嘻哈歌手，而這名歌手的演出確實炸翻全場，讓飛行導師羅志祥誇讚：「難度高，他很多連音，他的拍子是沒有亂的！」不過林孟辰的演出也不在話下，讓信說道：「這個是目前為止最有火氣的一對！」Ella則說：「孟辰，你要好好地謝謝你這個對手，他的那份企圖跟強烈激發了你。」

另外，除了慘烈地廝殺外，該集的飛行導師「搖滾巨人」信，也會與「零敗績選手」許莉潔進行合作，重磅演唱帶來《千年之戀》，將讓全場熱血到最高點！

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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