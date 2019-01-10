林俊逸2個月瘦5KG　「超精壯手臂」歌迷流口水！

▲林俊逸秀出結實手臂。（圖／星光娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

歌手林俊逸9日舉辦《幸福的故事》音樂會，來自星、馬、港的師奶粉絲擠爆Legacy，大家都來爭睹林俊逸高歌的風采，他大展中、台、英、粵四聲帶，更脫掉外套露出結實手臂！

一開場林俊逸演唱英文歌《Never Enough》結尾大拉長音，震撼全場，繼之，他用《李白》、《追追追》、《愛我的請舉手》三首輕快歌曲炒熱氣氛。緊接他感謝粉絲不離不棄的支持，感性演唱自己的愛歌《留不住的故事》，也首度演唱莫文蔚的《慢慢喜歡你》和蕭煌奇《幸福在叫我》。

▲▼鄭怡（下）、高郁潔（上）到場支持林俊逸。（圖／星光娛樂提供）

嘉賓鄭怡人未到聲先出，不斷要大家多給優質歌手林俊逸更多鼓勵，她也提到去年自己Legacy音樂會時，已經對唱《結束》了，所以特別選了一首優美好歌，跟林俊逸合唱，而且言明這首歌放眼華語歌壇只有美聲、有氣質的俊逸最適合唱，兩人隨即帶來當年鄭怡與蘇來對唱的《不能言語》。

最大的驚喜是，江蕙（二姐）特別請小師妹高郁潔送來生日花籃，並配上特製卡片為他慶生，上寫著：「臭小子，想念跟你合唱《愛著啊》的時候～繼續用你美好的歌聲，征服每個耳朵～上次你給我看胸肌，今天我給你看正妹！111生日快樂，持續幸福的故事。江蕙」

演唱會最後，林俊逸展現古銅色健康肌膚，72公斤精實身材，他跳得灑脫，但慶功時笑說：「一下台全忘啦！」並透露他去年開始患氣喘，藥中含類固醇，所以體重激增到77公斤，「你們看我演唱會海報，那時就是吃藥最胖時。」他為演唱會調身體，兩個月不到瘦五公斤，成果斐然。