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解婕翎痛心：愛情有保存期限！　「心很酸、內心也糾結」

記者關韶文／台北報導

藝人解婕翎睽違一年，推出第二張國語迷你專輯《可以好好愛了嗎》，在臉書擁有百萬人氣的她，一年來演藝大躍進，不但商演接不完，更全心投入經營個人YouTube頻道，目前訂閱數逼近40萬人，可謂雙喜臨門！

解婕翎不再只走電玩Live實況轉播，她更在去年底當起手搖飲的老闆娘，多角化經營，可說是「拼命三娘」！在無比忙碌的行程中，解婕翎更推出醞釀一年的最新迷你專輯，用全新風貌的作品，與大家見面，在伯樂陳威全的提攜下，終於完成推出個人第二張迷你專輯《可以好好愛了嗎》。

▲▼解婕翎。（圖／上行娛樂提供）

▲▼解婕翎發行第二張迷你專輯。（圖／上行娛樂提供）

▲▼解婕翎。（圖／上行娛樂提供）

繼第一首歌曲《時差》有WACKY BOYZ的酷炫獻聲唱Rap，並在音樂錄影帶中現身，激起廣大迴響，網友一致叫好，解婕翎趁勝追擊再打第二波《可以好好愛了嗎》，這首由陳威全譜曲的情歌，動聽打動人心，以愛為出發點，說明戀愛時期的演變，從曖昧期到熱戀期、甚至是磨合期，想表達每個戀愛階段裡隱藏的不同煩惱。

《可以好好愛了嗎》，一聽就讓人熱淚盈眶，原來愛情也有有效期限，解婕翎痛心呼喊已變質的愛情，真實、殘忍又無力反駁，她表示第一次聽到歌曲時：「心很酸，不管聽幾次，內心都會很糾結！」還在此曲釋出前，她在臉書粉絲頁期許，希望大家聽到這首歌後會唱到哭，由此可見她對這首心血結晶的百分百熱愛。

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