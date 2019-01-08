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認不出來！《魔戒》亞拉岡胖了20Kg　編劇驚：以為我爸

記者洪文／綜合報導

好萊塢男星維果莫天森（Viggo Mortensen）以《魔戒》三部曲「亞拉岡」一角深植人心，近日以真人實事的電影《幸福綠皮書》（Green Book）叩關金球獎影帝，可惜最終失之交臂，但他增重20公斤、勤練義大利口音詮釋義裔美籍的白人保鑣與維妙維肖的精湛演技，仍讓他以極高呼聲可望問鼎奧斯卡影帝。

美劇版《魔戒》將訴說亞拉岡年輕時期故事。（圖／《魔戒》劇照）

▲維果莫天森演出《魔戒》系列電影「亞拉岡」深植人心。（圖／翻攝自網路）

▼還記得亞拉岡嗎？維果莫天森20年前帥照盤點。（圖／翻攝自YouTube）

▲維果莫天森20多年前帥照。（圖／翻攝自Youtube）
  
曾經二度叩關奧斯卡影帝，維果莫天森的演技早已有目共睹，這次為了《幸福綠皮書》演出在紐約街頭求生存的義裔保鑣「大嘴東尼」，不惜增重20公斤來詮釋本尊，問到他增重的訣竅，他笑著說:「要記得『二不』，不要對甜食說不，也不要對宵夜說不。」

除此之外，維果莫天森也在答應演出後，對這個人物做了深度的研究，「東尼其實是面惡心善的，乍看之下很粗俗暴力，那是因為他身為保鑣，必須讓人不敢招惹，但其實他非常正派又重承諾，某方面來說，也是位真正的紳士。」關於「大嘴東尼」，大到講話的口音小至抽菸的姿勢，他均悉心揣摩，高還原度就連身為編劇的東尼之子都說「他根本就是我爸」。

▲▼維果莫天森《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲▼維果莫天森《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲▼維果莫天森《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）
 
美國在60年代，種族與歧視問題被視為習以為常，但電影《幸福綠皮書》透過兩位主角來描述膚色與階級的隔閡，維果莫天森坦言：「這部電影雖用詼諧的手法來敘述社會問題與種族歧異，但不論是60年代或是現今，其實我們都面臨著同樣的問題。」

維果莫天森希望能透過《幸福綠皮書》這部電影讓大家試著去尋找人與人之間的共同點，透過理解對方而產生同理心與包容心，「電影中，你可以看到這兩個人的看法與文化差異，有的很爆笑，但隨著劇情發展，他們找到了共同點，也能相互認同進而開誠布公，這是段相知相惜的友情。」
 
電影《幸福綠皮書》改編自真實故事，講述在充滿種族偏見的背景下，一位知名黑人鋼琴家唐（馬赫夏拉阿里 飾）準備前往南方保守地區巡迴演出，為了人身安全，他雇用一名白人保鑣東尼（維果莫天森 飾）當司機，原本互看不順眼的兩人，最後漸漸放下對彼此的偏見，發展出一段超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。
 
《幸福綠皮書》將於1月25日在台上映。

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