還原老婆飛半個地球陪吃晚餐　宥勝驚爆「夫妻最大突破」：瘋了

記者洪文／桃園報導

宥勝去年11月中旬跟隨台灣史上第一支南極長征隊出發前往「南極點」，歷經41天生死交關終於到達目的地，回程之際，老婆更飛了大半個地球陪他飛回台灣。他還原兩人相見的情景，直誇是老婆生了女兒蕾蕾3年以來最大突破，「真的是瘋了，早點來，還可以帶她玩一下，或是浪漫一下！」

▲宥勝爺爺、奶奶、女兒蕾蕾來接機。（圖／記者黃克翔攝）



談到兩人相見的情景坦言，宥勝也還原了整個情況，老婆大概知道他的狀況，沒什麼反應，反倒是他心情很複雜，第一直覺是問：「小孩呢？」他原本以為小孩也會帶來，但是老婆卻說是自己來，「太突破了，從她生小孩到現在，從來沒有離開小孩出來這麼久過，太訝異了！」

▲宥勝老婆蕾媽抱著兒子吉寶，在台下專注看著老公。（圖／記者黃克翔攝）



宥勝坦言，南極旅程從頭到尾都是挫折，每個人都有凍傷、受傷，但他要大家放心：「我的手指還在，算是完璧歸趙吧！」他形容前往南極點的路上沒什麼景色，腦袋中一直想著可以做些什麼，但家人都是回了帳篷才開始去想，「如果路途中想到女兒，應該就會想回家了。」

▲蕾蕾近2個月沒看到爸爸，一看到就興奮衝過去抱。（圖／記者黃克翔攝）



對於老婆飛了半個地球的突襲行動，宥勝不斷形容真的是瘋了，「如果早點來，還可以帶她玩一下，或是浪漫一下，結果12小時都不到，吃一頓飯沒做什麼，摸一摸就上飛機了。」但他還是很感動，「她讓我知道，她還是在支持我，當我不在家的時候，她總是把小孩顧好，她也沒有忘記我，讓我可以放心。」

▲宥勝、宥勝老婆、小孩與粉絲大合照 。（圖／記者黃克翔攝）



宥勝8日早上9點10分抵達桃園機場，老婆蕾媽先敲悄悄在經紀人陪同下出關，他隨後穿著黑色運動服、頭上戴毛線帽，推著一大台行李車出來，大批粉絲早在外面拿著應援牌等候，隨後宥勝的爺爺、奶奶、女兒蕾蕾、兒子吉寶以及經紀人Summer也都出來迎接，場面相當溫馨。

▲宥勝與女兒蕾蕾。（圖／記者黃克翔攝）



最近經紀合約簽給蕭敬騰的公司喜鵲娛樂，宥勝坦言，出發南極之前就有跟Summer不錯，後來這件事全權交給太太處理，也是後來才知道簽約了，「剛好我去了一趟南極，我的人生在那裡切割，現在重新清空再來一次。」