直擊／失聯N天⋯宥勝勾老婆100hr轉機回台　女兒飛奔討抱抱

記者洪文／桃園報導

宥勝去年11月中旬跟隨台灣史上第一支南極長征隊出發前往「南極點」，歷經41天生死交關終於到達目的地，回程之際，老婆更飛了大半個地球陪他飛回台灣。兩人隨大隊人馬8日早上9點10分抵達桃園機場，包括宥勝爸爸、媽媽、女兒蕾蕾、兒子吉寶以及經紀人Summer早已在機場迎接，他開心表示：「回來太好了！」

▲▼宥勝出征南極近2個月回台。（圖／記者黃克翔攝）



由於大隊行李較多，大隊出關花了近1小時，老婆蕾媽先敲悄悄在經紀人陪同下出關，他隨後穿著黑色運動服、頭上戴毛線帽，推著一大台行李車出來，大批粉絲早在外面拿著應援牌等候。他看到大家迎接相當開心，不過相較於近2個月出發前刻意吃胖的身材，他現在已明顯消瘦1大圈，膚色也曬黑許多，看得出來旅途得艱辛。

▲▼女兒蕾蕾見到他相開開心。（圖／記者黃克翔攝）



南極長征隊自2018年11月13日從台北出發，原定路線為600公里的岸到點（Coast to Pole），但出發後卻因連日暴風雪造成行程延誤，在盤點糧食、物資、南極大陸天候等各項因素後，改挑戰難度升級的「高原路線」。全隊從南緯87度、2545公尺的海拔高度出發，歷經近1個月狂風暴雪、頂著零下30度低溫前進350公里，隊員們一度歷經失溫、凍傷、White Out現象，在高原路線種種考驗身心的艱鉅挑戰之下，終於在12月23日凌晨5點完成挑戰，並於1月8日上午順利返台。

▲宥勝的媽媽也到場了，難得公開亮相。（圖／記者黃克翔攝）



宥勝回程在智利轉機之際，老婆驚喜現身，讓他難忘，「蕾媽幾乎100小時的轉機人生…一頓溫馨的晚餐，和一場久違的豪飲…一路有妳在身邊，心情根本已美好，全團的人都羨慕的要命啊哈哈。」令他心疼的是，妻子沒有太多時間停留在當地散心，「只待不到12小時就要跟我們回去了，好可惜啊。」只能感謝老婆帶來這份驚喜，讓這趟冒險旅程有了完美結局。

▲宥勝、老婆蕾媽、女兒蕾蕾、兒子吉寶以及忠實粉絲 。（圖／記者黃克翔攝）



出發前，宥勝背著妻兒立下千字遺囑、交代好身後事，就是深怕自己「回不來」，抵達南極點當下，感性的他終於放下心中大石頭，「南極長征隊終於成功達成任務，這一路真的很不簡單！當初我原本不想面對會有『萬一』的結果，但隊長劉柏園提醒應該為愛的人好好準備，所以我才整理好心情準備遺囑，但現在遺囑終於可以撕了！」