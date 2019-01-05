《大時代》男星小傷口變蜂窩性組織炎　「耳朵一度萎縮」

記者林奕如／台北報導

33歲藝人成亮澄在民視8點檔《大時代》初期演出「素素」之父，5日出席「2019公益桌曆EP捐款」記者會，耳朵上的傷引起關注，他說因為10年前耳朵有小傷口，不以為意結果耳朵腫起來就醫後，被診斷是蜂窩性組織炎，耳朵當時一度萎縮，近期忙拍戲讓他傷口再度復發，他嘆說：「身體健康真的很重要。」

▲成亮澄做公益推出桌曆EP《閃亮的星光》 找孔鏘老師、兵家綺獻愛。（圖／民視提供）

有「瑜珈老師」稱號的成亮澄，也在現場倒立示範動作，他現場帶起小朋友做瑜珈，親和力百分百。成亮澄說如果這樣可以啟發他們的興趣，因為教育是弱勢孩子翻轉貧窮的重要管道，然而超過半數弱勢家庭工作收入未達預期，根本無力負擔兒少的才藝學習經費，讓家長即便想支持孩子的夢想也力不從心，成亮澄才會全力投入公益桌曆EP。

▲成亮澄做公益推出桌曆EP《閃亮的星光》 找孔鏘老師、兵家綺獻愛。（圖／民視提供）

這次結合孔鏘老師創作曲《閃亮的星光》，溫暖歌聲感動現場，孔鏘老師也為他打了90分的高分，之前《幸福來了》同劇演員的兵家綺、車冠德也到場支持。兵家綺帶10個新書包當新年禮物，更帶自製棒棒糖蛋糕來現場，她說從一開始接到邀約，她怕小朋友不能吃糖果，就特別做了減糖的棒棒糖造型蛋糕，主題是「閃亮的星光」，就花了好幾天發想，找了很多資料完成了「馬卡龍閃亮的星光棒蛋糕」。