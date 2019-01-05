尼泊爾小女童拉住張鈞甯　害羞送上自採「一袋白花」超暖心

記者林奕如／尼泊爾報導

張鈞甯應台灣世界展望會邀約，前往距離台灣3702公里遠尼泊爾，進行關懷之旅，在這個年輕又種族多元的國家，25％人口生活在貧窮線以下，在偏遠的山區內，物資更加缺乏，但她在一所「天空小學」，從小孩天真笑容，看到無窮的希望，她堅定信念「教育能讓改變發生」。

▲張鈞甯收到小女童「一袋白花」禮物 。（圖／記者林奕如攝）

從台北出發，搭乘國際及國內航機，再加至少4小時的車程，長途跋涉前往東烏代普爾計畫區，張鈞甯雖然重感冒加上生理期，但意志強大，神采奕奕跟小孩們互動，她自備拍立得及文具等，給足大家驚喜，「對他們來說，我們的到訪可能是一輩子才遇到的事，藉由照片，可以保存這份珍貴的相遇。」

▲天空小學位在計畫區山腰上。（圖／記者林奕如攝）

探視山腰上一所300位學生的「天空小學」，張鈞甯還看到世界展望會提供的洗手設施，「教孩子們洗手，這是很有用的，因為他們學會了，回家教導家人，也間接改變家人的衛生習慣。」她跟小孩們相處零距離，玩起跳繩、飛盤等，活脫脫就是孩子王，要離開前還有一位小女孩，害羞拉拉她的手，遞上一袋自己採集的小白花送她，什麼話也沒說轉身跑走了。

▲張鈞甯變孩子王，和小孩玩成一片。（圖／記者林奕如攝）

「覺得好溫暖，小朋友很可愛，有時候互動很含蓄，但都很真誠。」張鈞甯對這袋小白花愛不釋手，開心聞香氣，她希望能夠多一些幫助，讓這些小孩能夠改變現況。她表示，「貧窮不曾消失，不是看不見它就不存在，我們若有能力，就該伸手幫助有需要的人。」她邀請大眾一同響應資助兒童計畫。

▲世展會在學校設置的洗手設備。（圖／台灣世界展望會提供）

此外，張鈞甯也探視溫室栽培技術的農作計畫，以及儲蓄社團學記帳，她認真跟出納學習尼泊爾數字，但下一秒就調皮笑說：「我覺得我來記帳的話...，可能會亂七八糟，應該會捲款逃走。」她幽默玩笑，但始終不忘表示，「我一直相信，當我們改變一個社區，就可能改變這個國家。孩子們擁有無限潛能，只要有人願意給他們機會，他們就能改變未來。」

▲張鈞甯探視尼泊爾東烏代普爾計畫區。（圖／台灣世界展望會提供）

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