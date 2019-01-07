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神話Eric當YouTuber！最好吃泡麵教學「表情超淡定」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓20年元祖偶像團體「神話」成員Eric，新年動作頻頻，竟然自己開設YouTube頻道當起YouTuber了，2019年第一部影片主題就是教大家「如何煮出好吃的泡麵」，從煮水開始就有撇步，不過他毫無情緒的臉部表情反而引人發笑。

▲神話Eric當Youtuber！全程表情「超淡定」教最好吃泡麵煮法。（圖／翻攝自YouTube／eric mun）

▲神話Eric當Youtuber，連試吃表情都很淡定。（圖／翻攝自YouTube／eric mun）

Eric在YouTube以「eric mun」帳號上傳影片，新年第一篇就是教大家煮泡麵，而且還有自己的秘訣要傳授。包含建議水要用淨水而非生水，準備白蔥、青蔥與蛋當作配料，他提醒「白蔥是麵放下去煮的時候加入，但青蔥要等麵撈上來，再用剩下的湯燙一下再加入」，等於比一般多費一道工。最後提醒雞蛋也不要全打，煮的時候只能放入蛋白，最後盛盤時才放上生蛋黃提味。

▲神話Eric當Youtuber！全程表情「超淡定」教最好吃泡麵煮法。（圖／翻攝自YouTube／eric mun）

▲Eric傳授好吃泡麵必須要多一道工，青蔥煮過的湯汁之後再加進去。（圖／翻攝自YouTube／eric mun）

除了傳授「Eric吃法」，他首次擔任YouTuber不是鬧著玩的，事前就準備了至少3台攝影機，分別放在他前面與右方，左方拉麵鍋上也有一顆鏡頭。他在影片也寫著，「因為不知道是自己用軟體上字幕比較有效率，還是使用YouTube內建，所以這篇就先這樣上傳了，之後會再想辦法研究上字。」還用心配樂，可惜有粉絲吐槽他音樂放太大聲。

好笑的是，雖然Eric透過韓綜《一日三餐》展現過好廚藝，也在這部影片中快速切蔥展現刀工，但不管從煮菜到最後試吃，他幾乎都是無情緒的一號表情，比起在電視節目多少需要做點「效果」，他自己的影片似乎更專注於「認真教學」，只有中間東西掉了張大嘴，還有在最後花絮部分剪了自己被泡麵調味粉嗆到而打噴嚏的畫面。

▲神話Eric當Youtuber！全程表情「超淡定」教最好吃泡麵煮法。（圖／翻攝自YouTube／eric mun）

▲Eric還是有小小展現幽默，例如直接把垃圾霸氣往後甩。（圖／翻攝自YouTube／eric mun）

Eric新年看來有許多新計畫，不但開設YouTube頻道，也開設個人IG帳號，同時也宣布加入同團成員Andy所屬的公司TOP Media。他表示開設YouTube，「雖然很緊張，想著這不是工作而是遊戲的心態，想好好的經營。」展示了新年新企畫第一彈！

▼Eric當起YouTuber了。（影片來源：YouTube eric mun）

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關鍵字

神話, Eric, YouTuber, 泡麵, 日韓風

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