曾是《少年特攻隊》常客　游蕎軒不當「假面歌手」寧當綜藝咖

記者李欣容／專訪

游蕎軒（童童）剛出道時是以女團「Ai Mini」活動，後來解散單飛，她一連出了幾張專輯，正起步時突然轉戰綜藝節目，成為《少年特攻隊》裡玩遊戲最拚的女藝人。本以為是唱片不景氣，公司決定讓她轉型，問題都還沒拋出，游蕎軒就霸氣說：「是我不想再唱了。」

▲專訪游蕎軒。（圖／記者周書羽攝）

游蕎軒坦言，「其實我唱片都有賺錢，還可以發我師弟師妹，但我覺得好假，我喜歡唱歌，但他們把我塑造得好假。」她會玩車、釣魚、自由搏擊，一個大剌剌，素顏出門逛街都無所謂，也不穿高跟鞋的人，卻硬生生被包裝成傻白甜歌手，游蕎軒光想起以前就直打冷顫：「我每天都覺得不舒服，為什麼要唱得那麼不開心，每天要扮演一個不是你自己的人。」

剛好就在她想提「離職」的時候，師弟師妹的唱片都賠錢，公司沒打算再做下去，她也就順勢解約，轉型上綜藝節目，「我上《少年特攻隊》，只要體育項目都很強，包吃包住又帶妳出去玩，多好啊。」她眼中閃爍著6歲小女孩看到旋轉木馬時會有的光芒，而當時她確實在少攻闖出名堂，大家都知道，那個有19寸小蠻腰的童童，殺紅了眼在玩遊戲，誰跟她一隊根本就是開外掛。

只可惜後來遊戲類節目減少，談話性當道，游蕎軒無法適應在節目上跟其他來賓互虧製造效果的環境，才開始接戲，以拍大愛為主，好在過去發片時MV都自己拍，演戲對她而言不是難事，「我還記得那時候導演特別訓練我，要在短時間內做5種不一樣的哭，還有只能掉左邊，或只能掉右邊（眼淚），我還真的做到了。」

雖說笑著憶當年，游蕎軒那時聽到導演對她的要求，除了傻眼外，竟還真的開口跟導演說：「導演你瘋了嗎，我是唱歌的，不是演戲的！」現在想來荒唐，已成為她獨特能力。

有陣子她一邊拍大愛的戲，一邊接旅遊外景節目，坐24小時的船出海釣魚，她自己都覺得荒唐，形容根本是「一邊吃素一邊殺生」，好不容易第2年戲約變多，卻有前輩跟她說：「我覺得妳不適合演戲，要不要放棄，考慮乖乖主持就好？」

游蕎軒頓時愣住，她只想著：「所以呢？我有必要為了你這句話放棄嗎，我很固執的，我會記著這句話更加努力，總有一天打你的臉，去年我做到了。」游蕎軒去年憑《蘇足》入圍金鐘獎，劇中她飾演一位全身癱瘓，長期臥病在床的人，當時她剪去長髮，每天吃1餐而且只吃生菜，在1個月內暴瘦8公斤，只因為她認為，一個久病在床的人，身體不可能太有肉，甚至有些肌肉萎縮都是正常的。

為了培養角色情緒，她那1個月，每天醒來第一件事就只想著：「我活著幹嘛？」進組根本不用適應期，躺到病床的那一刻，她就已經完完全全忘掉游蕎軒，當起張淑真（角色名）了。

本以為她會走不出角色，甚至得憂鬱症，但游蕎軒樂觀的天性，在戲拍完隔天早上發揮作用：「殺青隔天，我醒來第一件事是告訴自己『天阿，活著真好』哈哈哈哈。」

只是她也明白，人不可能百分之百樂觀，越是習慣維持樂觀，才越恐怖，「像我有甲狀腺亢進，我永遠記得，從發病到我去看醫生，醫生問我說，你是不是壓力很大，我第一個疑惑點是...我有壓力嗎？我不知道我的壓力在哪。」很多朋友建議她去看精神科，挖出內心黑暗面，正視並解決它。

游蕎軒搖搖頭，「演員當久了，會欺騙，會說服自己沒有，可能連醫生都騙了吧，我遇到不開心的事會把它放一邊，選擇遺忘，可能沒真的忘，只是壓著，但我選擇我不去想。」

以前出唱片的時候，每天戴著面具，導致她現在有點人群恐慌，「我很喜歡一個人，待在家裡或是去海邊、去山上，道人前會習慣把面具戴上去，很難說不，但我自己一個人的時候，不需要對誰說不，是最開心的。」