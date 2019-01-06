他《吐槽》砲火太猛「張藝興臉沉」全播出！　網一看：真的生氣了

記者劉宜庭／綜合報導

陸綜《吐槽大會》是喜劇類脫口秀，毒舌嗆辣風格，播出後受到歡迎，日前第三季也正式開播。在最新一集中，張藝興面對李誕猛烈吐槽，臉上笑容卻漸漸消失，過程中，李誕更頻頻要他「不生氣、不生氣」，讓部分網友看了忍不住驚呼，「看起來好像真的生氣了。」意外引發討論。

▲張藝興上節目《吐槽大會》。（圖／翻攝自秒拍）



在《吐槽大會》中，李誕聊到張藝興時，除了提到「哭、下詭、學羊吃草」，還吐槽對方說話太滿、缺少Balance，對方過去曾放話「2019年要帶領華語音樂走向世界」，對比在美國出生的歐陽靖，近年大多在大陸發展，他笑虧，「裡面的人想出去，外面的人想進來，很神奇，搞音樂弄得跟做進出口貿易一樣。」

李誕接著開玩笑形容張藝興是音樂微商，「張藝興的歌，國內發布，送到國外沒人聽，那只能拿回來賣，這種歌就叫『外貿尾單』。」不過，他忽然轉頭看了張藝興一眼，數次揮手喊，「不許生氣啊、不許生氣，你讓我吐槽狠一點的！不許生氣。」

▲見張藝興臉色似乎有些沉，李誕講到一半趕緊說「不許生氣」。（圖／翻攝自秒拍）



李誕坦言，「確實開這種玩笑，我都不敢看藝興。」他私下和張藝興交流，能夠感受到，對方對音樂十分認真，「人家也是專業的製作人，我啥也不懂在這說，不好、不好。」看似緩和氣氛，他接著又開始發出攻擊，直問對方為何如此招黑，「你說話缺少Balance，話說得太滿了！」

李誕也提到，張藝興被黑粉取綽號叫「白蓮花」、被批裝清純，說話更被笑是「蓮言蓮語」，吐槽到這裡，他又趕緊要張藝興「不生氣、不生氣」。然而，在李誕吐槽的過程中，張藝興的表情，從原先的笑容，漸漸變得笑不出來，期間也不時低頭，讓不少粉絲看了心疼不已，要他趕緊反擊回去，也有部分網友看了捏了把冷汗，認為場面似乎略為尷尬，「表情管理感覺要失控了」、「覺得藝興好難過」、「感覺真的生氣了」，掀起討論。

▲部分網友反應。（圖／翻攝自微博）



輪到張藝興上場，他臉上恢復以往笑容，並逐一反擊，期間也不忘幽默開起自己的玩笑。他表示，自己來參加《吐槽大會》，其實是鼓起了很大的勇氣，「因為其實像我們這樣的藝人，可以永遠活在粉絲的愛和團隊的保護當中，但我也很想了解你們眼中的張藝興，到底是什麼樣的，所以我來了《吐槽大會》，直面大家的批評，好讓我自己能夠保持清醒。」不過，他也笑說，「只是呢，來了才發現，還是不清醒的好。」

張藝興坦言，過去說過許多令人匪夷所思的話，包括「我媽認為我是下一個麥可傑克森（Michael Jackson）」、「我的音樂專輯要把音樂市場給震動一下」、「我要帶領華語音樂走向全世界」，至於自己為何要這麼努力？他笑回：「如果你跟我一樣，吹過這麼猛的牛，你也得努力，而且還得努力努力再努力。」

▲張藝興上場反擊，臉上恢復笑容。（圖／翻攝自秒拍）

「我就是一個表達能力有問題，但是又酷愛表達的人，但是我表達完，我就會扛到底，我真的喜歡大家能夠聽一聽我的歌，我的歌真的不難聽。」面對稍早每一個吐槽過他的人，他也開玩笑問說：「能不能每個人回去把我的歌聽10遍呢，吐槽完我以後，能不能每個人再多買10張專輯啊？謝謝、謝謝。」

▲張藝興希望剛剛吐槽他的人，把他的歌聽十遍。（圖／翻攝自秒拍）



張藝興透露，針對有關外界對他音樂的批評，他都有去看：「我一出道就是所謂的流量藝人，我覺得流量只是一個機會，我的行為能夠配得上這份流量，就會被大家喜歡，配不上，就會被大家吐槽，找準一個平衡點，我才能夠從一個流量藝人變成一個不僅只有流量的藝人，所以面對流量，最重要的就是做到Balance（平衡）。」