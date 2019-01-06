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張雨綺譙前夫人渣：老娘沒有狐臭！　3點反擊「他放話要毀了我」

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星張雨綺和身價50億的富豪老公袁巴元爆發流血衝突後，便閃電離婚，隨後又多次被拍到雙方勾手約會，疑似神復合。不料她6日被前夫爆料，帶認識2天的男人到飯店開房間，復合破局，針對此事，她當晚發出3點聲明反擊，正式與男方切割，「請袁先生把欠我的幾千萬還我，咱們此生不復相見。」

▲張雨綺帶男開房，前夫怒爆內幕斷絕關係。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、會火）

▲袁巴元爆料張雨綺帶男開房，復合正式破局。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

袁巴元在朋友圈的發言，於6日在陸網傳開，內容提到雙方離婚後確實又在一起生活，「不過昨晚她又跟前晚認識的一個男的在上海W酒店3819開房，這就是她一貫的風格，離婚前也一樣，只要自己爽從不顧及別人的感受，特別是小孩是不顧，這也是我要離婚的原因和我們之間的最後結局。今天聲明一下，我們之間沒有任何感情上的關係，雨綺小姐也可以光明正大的去浪吧！」

此外，袁巴元也將私下與張雨綺的對話，全都PO網公開，內容中，他指責女方「過去沒一段感情是長的」、「不把你這個有狐臭的女人搞死，你又去害別人」，女方則不斷反問「你不打算看小孩是嗎」、「是不想和我往來，還是不想和小孩往來」、「心心念念只會和他們的爸爸媽媽在一起，不會有別人。」

面對一連串的爆料，張雨綺當晚也出面反擊，透過微博列下3點聲明，「第一，情人間的對話如此隱私，因為情感破裂爆出來，這行為我很噁心！抱歉也噁心大家了，但我不想採取同樣方法報復。第二，自由之身，與誰約會都是我的權利，but＂頭天認識第二天上床＂純屬放屁！第三，袁先生今天放狠話要讓我沒有活路，要毀了我，讓我從此沒有工作。他說除非我答應把孩子撫養權給他，要不他就持續放料，我沒答應，所以結果大家看到了，比這再壞的事情也沒有了，我以後也不再回應任何。」

▲張雨綺帶男開房，前夫怒爆內幕斷絕關係。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、會火）

▲張雨綺和袁巴元對話曝光。（圖／翻攝自微博／會火）

張雨綺坦言，自己是個獨立的女人，同時也是一名心軟的母親，「我不是哪個時刻都能保持清醒理智的人，脾氣大，但也會被好話所動，為孩子心軟。」對於孩子長大後將看見父母如此過往，她深感愧疚，自認沒有保護好孩子，若所有合作對象也都因此放棄她，她也無話可說，「識人不清，我也有很多毛病。但是，老娘沒有狐臭！」

最後，張雨綺撂下狠話，正式與袁巴元進行切割，「愛過，認。恨，也是真的。請袁先生把欠我的幾千萬還我，咱們此生不復相見。」發文所附的照片中，更印有「人渣」2字，大動作反擊前夫指控，也讓這段感情糾紛再度掀起外界熱議。

▲張雨綺回應前夫朋友圈爆料。（圖／翻攝自微博／張雨綺）

▲張雨綺3點聲明反擊前夫指控。（圖／翻攝自微博／張雨綺）

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