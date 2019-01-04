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「用過的保險套」撿起來放枕頭！宅男女神一招嗆爆渣男友

記者林映妤／台北報導

34歲宅男女神成語蕎擁有無害臉孔、魔鬼身材，人氣相當高卻空窗3年，她4日宣傳國片《玩命貼圖》，透露今年又被老爸壓去拜月老，目前積極求愛。她哭訴自己情路相當坎坷，有2、3任都被劈腿，不是有小三打電話嗆聲，就是她在不知情的情況下成為小三，更在男友房間垃圾桶發現用過的保險套！

成語蕎透露，曾被劈腿2、3次，「有自己抓包，也有女生打給我，嗆『其實他比較愛我！』」還有一次她憑著第六感覺得不對勁，衝到男友家，竟在對方家中垃圾桶發現用過的保險套，「我就撿起來放在他枕頭上，表示『我知道了』，然後就走了。」

▲▼《玩命貼圖》成語蕎。（圖／星泰提供）

▲▼成語蕎擁有姣好面貌與魔鬼身材，情路卻相當不順。（圖／星泰提供）

▲▼《玩命貼圖》成語蕎。（圖／星泰提供）

這幾任被劈腿，成語蕎坦言是出道後發生的事，「有的是圈內人，有的是圈外人。」她懊惱自己都喜歡帥哥，「可是帥哥都很花心，管不住自己！但也有長得醜又花心的啊！」成語蕎現在擇偶條件放寬，「上下7、8歲都可以，我年紀也不小了，想找一個人好好走下去！」

成語蕎自曝理想型是彭于晏，「只要能和他合作我願意無酬演出，我覺得他很完美，不只是外型，對工作也很認真，我愛他所有一切啊，他的每部電影我都有看，《悟空傳》我還去電影院看兩遍！」

《玩命貼圖》1月11日上映。

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