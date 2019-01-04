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林怡廷PK申力安「全待定」　導師嚴格把關最後名額

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（4日）播出第12集，率先上場的是林怡廷與申力安進行「叢林內戰最終12強搶位賽」。兩人都以動感的歌曲來做比賽，不過卻都未能完整地詮釋演出，加上所剩名額有限，都無法獲得導師們的青睞，雙雙落到待定區。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲▼林怡廷與申力安PK。（圖／ETtoday）

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

林怡廷選擇周湯豪的《TURN UP》來比賽，不過飛行導師哈林（庾澄慶）認為：「妳選這個歌一個人唱是很孤單的，伴奏很強需要有合音，或是男生去強調。音樂的編排上不是這麼合理。」蕭敬騰也說：「妳跳舞其實還是蠻厲害的，但在音樂上面根本沒有停留的地方，很難比較有突出。」

申力安首次以唱跳的方式比賽，用周杰倫的《牛仔很忙》應戰，還特地學踢踏舞，並找來同門的《聲林》選加瑄、韋伶、曹家齊與呂植宇擔任伴舞，演出風格相當俏皮可愛。蕭敬騰先是誇讚她表演乾淨，但是內容卻又顯得平淡，「我知道妳是有音樂素養的，妳有很多的想法，可是沒辦法完整的實現，要做的是把基礎做得更扎實。」

在最後導師票選時，蕭敬騰、林宥嘉與庾澄慶都給了待定，兩位選手皆無法順利晉級。申力安事後難過地表示：「覺得自己應該可以再表現得更好，當下很緊張覺得沒有很完美。」

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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關鍵字

聲林, 聲林之王, 林怡廷, 申力安

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