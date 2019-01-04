孫協志掏出「禿頭黑歷史」驚悚照！萬名網友卻樓歪：好老派

記者林映妤／台北報導

孫協志4日帶著全新EP《守候，一光年》光臨《明星鍵盤手》，不免俗也要玩上招牌單元「測謊機」，主持人關關趁機發問：「你覺得你現在頭髮算多嗎？」他大方表示：「不算多，但是是滿意的狀態。」最後順利通過測謊！

「我自己想法是，不要變少，維持現在狀態就很滿意了。因為這個狀態已經是我這麼多年養下來，我覺得已經回到一個至少他是能造型的狀態了！」

▲▼《明星鍵盤手》孫協志自掀黑歷史照片。（圖／ETtoday）

孫協志自曝黑歷史照片，嚴重時期像是2009年，「有陽光的狀態下你都可以看到頭皮！不管怎麼造型大概就只能這樣，已經完全沒有瀏海了！」直到2013年發專輯時，才真正把頭髮養回來，他笑說：「我不是購物台啦，只是讓大家看這個過程。」

孫協志也表示：「有粉絲說，哇你髮片好自然，許孟哲還說『你們都誤會了，他是戴整頂！』哈哈哈哈，那是開玩笑啦！」透露2009年時期頭髮少到連髮片都無法夾。

▲▼孫協志表示自己的髮量到2013年才好轉。（圖／ETtoday）

不過孫協志拿出手機掀開黑歷史照片時，直播間的網友突然樓歪，瘋狂刷留言：「協志哥拿手機動作好老派！」、「那個掏手機的姿勢真的覺得有年紀了。」讓他瞬間大笑崩潰：「不是啊就拿手機而已，要怎樣拿才叫年輕你告訴我！」最後才被說，年輕人不會把手機放在胸口暗袋，他只好笑說：「因為放在褲子會卡卡的啊！」哭笑不得反應令現場爆笑。

▼孫協志掏手機動作遭嫌太老派，瞬間崩潰。（圖／ETtoday）