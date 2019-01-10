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分裂者再襲！24人格野獸狂暴街頭《異裂》三部曲最終獻映

▲異裂劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《異裂》首支中文預告釋出，撲逤迷離的劇情走向讓影迷非常期待。（圖／迪士尼提供，下同）

生活中心／台北報導

由導演奈莎馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的《異裂》首支中文預告，精彩畫面串連前2集電影《驚心動魄》、《分裂》讓網友瘋狂轉載。其中詹姆斯麥艾維飾演解離性人格的男主角「凱文」，體內隱藏24種人格，延續前兩集的驚悚刺激，故事線更增添神秘風格，導演也特別把過去作品裡的角色加進來，尤其凱文心底深處的野獸被召喚出來，橫衝直撞到處肆虐作亂，其中一幕徒手攀爬天花板，充滿野性的場面讓影迷心中超震撼。

《異裂》串連導演奈莎馬蘭兩部電影《驚心動魄》和《分裂》，作為驚悚三部曲完結篇，卡司包括詹姆斯麥艾維、安雅喬伊，還有《驚心動魄》當年主角布魯斯威利與山謬傑克森現身演出，四大巨星在片中大鬥法，超能力宛如英雄電影，預告片釋出讓影迷全部嗨翻。其實，早在《分裂》結尾時，導演就曾暗喻具有多重人格的恐怖主角「凱文」和《驚心動魄》故事背景是同個時空。

▲異裂劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《異裂》精彩畫面串連前2集電影《驚心動魄》、《分裂》故事線，主角包含24人格野獸（詹姆斯麥艾維飾演）、超能者（布魯斯威利飾演）與玻璃先生（山謬傑克森飾演）世紀合體。

▲異裂劇照。（圖／迪士尼提供）

▲布魯斯威利飾演的「大衛」是一位擁有超能力不會受傷的奇人。

續集《異裂》中，凱文被逮捕送進精神病院治療，布魯斯威利飾演的「大衛」是一位擁有超能力不會受傷的奇人，在好勝心的驅使之下，不斷追捕凱文隱藏的野獸人格，劇中的心理醫師試著掌握凱文切換人格的關鍵，卻屢屢碰壁。至於具備高智能的「玻璃先生（伊利亞）」手上則握有這兩位異能者極關鍵的秘密，劇情中反派加上對立的存在又會擦出什麼樣的火花呢？導演安插的陰謀論讓影迷相當期待。

▲異裂劇照。（圖／迪士尼提供）

▲由山謬傑克森飾演的玻璃先生。

另外，《分裂》中被凱文饒過一死的少女凱西，去唯一的倖存者，此次也會在續集中出現，這集預告釋出凱西輕輕撫摸凱文的臉頰，眼神堅定而溫柔，相較上一集懼怕的神色，宛如所有局面都在她的掌握之中。

導演奈莎馬蘭最早拍攝商業電影《靈異第六感》題材還蓋血腥、鬼怪與靈異交織的劇情，隱藏諸多線索暗示布魯斯威利飾演的心理醫師是鬼魂，故事神奇的部分是電影結束後，許多觀眾並沒有發現到這個事實，讓奈莎馬蘭一戰成名，他模糊了宗教與科學的界線，最後出原聲帶主題曲〈Malcolm is dead〉才真正揭開結局。擅長捕捉人性恐懼奈莎馬蘭再度執導《異裂》，這部英文片名為「Glass」就是暗喻玻璃先生（Mr. Glass）的人格特性，或許他才是真正的主導者，預告片中玻璃先生有意無意地招喚凱文的野獸人格，刺激對方潛在的超能力，凱文也不停轉換各種人格角色，展現張力各異的神色特質，讓人不禁讚嘆他的演技。

玻璃先生其實一直握有大衛和凱文的秘密，每個轉折都有不寒而慄的黑暗面，這部人格分裂的故事脈絡，最終結局將如何改寫，粉絲只能等待電影上映後揭曉。導演奈莎馬蘭擅長鋪陳懸疑劇情、營造驚悚氣氛，常常會給觀眾意想不到的結局，所有的謎題都將在電影院中一一揭曉，粉絲還特別互相提醒，希望看過電影的前輩分享心得時，可別不小心劇透了！

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關鍵字

異裂, 分裂, 凱文, 電影, 迪士尼, 野獸

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