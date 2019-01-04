主播蕭彤雯隔20年回「娘家」　叫3歲兒起床是最大挑戰

記者許逸群／台北報導

美女主播蕭彤雯轉戰飛碟電台當主持人，開全新帶狀節目《生活同樂會》帶給聽眾各種生活資訊。其實她與該電台淵源頗深，她大學畢業後的第一份工作就是在這擔任採訪記者，如今隔了20年重返，讓她坦言有｢回娘家」的感覺。

▲主播蕭彤雯隔20年回「娘家」。（圖／飛碟電台提供）

正因為愛講話與愛跟人互動，蕭彤雯笑稱自己實在太適合做跟「嘴巴」有關工作，除了接下電台主持人重任，包括擔任企業媒體課程講師、政論節目主持人，還開直播分享生活大小事，她笑說：｢做了直播後發現多了許多女性粉絲，因為我很喜歡買及研究家電，常在節目中分享我買家電後的使用心得。」

▲主播蕭彤雯轉戰電台主持。（圖／飛碟電台提供）

身兼數職、再加上身為兩個孩子的媽咪，蕭彤雯每天都忙到不可開交，平均一天只睡4、5個小時，但她仍樂此不疲：｢很喜歡忙的感覺！坦白說我常弄工作弄到半夜3、4點，早上又起來弄小孩，雖然很累但也很嗨！」

雖然喜歡忙碌感，不過蕭彤雯也壓力，她表示：「我現在最大的壓力，就是要訓練3歲半兒子起床！」她笑說，兒子常常睡到8點多才準備去上課，若她接了早上9點的節目，勢必給7點多就得叫兒子起床，「我今天試著叫他竟然叫不起來，之後得訓練兒子要早起，很頭痛！」