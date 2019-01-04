王心凌宣布站上小巨蛋！　「17首經典串燒」就是回憶殺

記者關韶文／台北報導

歌手王心凌第12張專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》於去年底發行，數位、電台、實體等海內外各大榜單都有非常好的成績！4日推出最新主打《到處不存在的我》，同步宣布將站上小巨蛋參加《2019超級巨星紅白藝能大賞》，帶來一連串精彩表演！

▲▼王心凌推出最新主打。（圖／環球提供）

王心凌宣布參加1月5日在台北小巨蛋隆重登場的《2019超級巨星紅白藝能大賞》，這也是她繼2010年後再度參與，表演將由新歌加上歷年膾炙人口的經典曲共17首串成，心凌從選歌、編曲方向到編舞都親自參與，以演唱會規格來做準備，相當重視與期待。

▲▼王心凌準備17首經典串燒站上小巨蛋。（圖／環球提供）

4日推出最新主打《到處不存在的我》，王心凌挑戰了一小段台語歌，每一個獨特的音樂面向，都讓人驚艷不已。這次新專輯製作之初，心凌就自己提出想唱一首有台語記憶的抒情歌。製作團隊也不負所望，讓她如願以償，《到處不存在的我》整首國語的歌詞中，只在副歌插入一句令人印象深刻的台語歌詞「笑微微 心越唏微」、「微微笑 有人底笑」極具畫龍點睛的效果！

「日復一日，當愛消耗殆盡，我們終究成為彼此的影」，導演胡瑞財特地為這首歌，構思一個以「影」為主題的概念，用虛無來表達無法觸碰的存在，呼應《到處不存在的我》歌曲核心。MV 中遍佈四處的歌手剪影，詩意傳達彷彿被凝結的時間，承諾「永遠」的延伸卻是一場囚禁，無法逃脫的寂寥。用「影子」與「草原」兩種視覺主題設計，層疊出旋律中濃厚的孤寂感，及對愛情的冀望，自我療傷的無奈呢喃。