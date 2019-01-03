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英國血統《星光》歌手當爸爸！記者會收到一台「娃娃車」

▲▼楊永聰。（圖／闊思音樂提供）

▲四分衛阿山替楊永聰站台。（圖／闊思音樂提供）

記者關韶文／台北報導

《星光大道》歌手James楊永聰五年磨一劍，創作歌手新出發！2012年選秀節目《超級星光大道》的人氣王，James楊永聰暌違五年回歸創作歌手重返樂壇，除了歌手身份外，有著英國血統的他還升格當爸，4日盛大舉辦發片記者會，雙喜臨門！

楊永聰加盟新東家闊思音樂，舉辦新專輯《Lost＆Found》記者會，宣布重返樂壇，別來無恙的楊永聰一身酷帥的皮衣造型現身，除了更加成熟之外，更多了創作音樂人的氣質，記者會上楊永聰彈唱兩首全新創作《沒有傘的人》與《Crumbling Bones》。

▲▼楊永聰。（圖／闊思音樂提供）

▲▼楊永聰媽媽從英國飛來參加記者會。（圖／闊思音樂提供）

▲▼楊永聰。（圖／闊思音樂提供）

記者會上，嘉賓四分衛樂團主唱阿山站台，歡迎楊永聰加入闊思音樂大家族，阿山還極具巧思地推著一台娃娃車出場，阿山說，「恭喜楊永聰三喜臨門，首先送上一支復古的羽毛鋼筆，讓念舊習慣用鋼筆的楊永聰能創作出更多的好歌，還有一張披頭四樂團的珍貴原版黑膠，則是讓來自英國的楊永聰能跟隨著搖滾前輩腳步，在搖滾路上發光發熱。」

此外，阿山再送上一台全新的娃娃車，則慶賀楊永聰近日正式升格當奶爸，希望這甜蜜的負擔更能督促楊永聰在音樂上努力打拼啦！阿山的祝福讓楊永聰直說感謝師兄的叮嚀！而遠從英國來台的母親端著干貝香菇雞湯現身，則讓楊永聰濕了眼眶，楊永聰直說蟄伏五年，讓老媽最掛心，為了不給我壓力，她總是來電只問我過得好嗎，錢夠用嗎，每次聽到母親的聲音，再多的苦悶總會消失，這也是這些年來支持著我的最大力量！

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