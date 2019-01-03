鬼鬼自認知性美站台！　下秒「誇張口誤」曾之喬笑出來

記者關韶文／台北報導

藝人曾之喬發表新書《一個人去丹麥，寫一本書》，談到新書創作過程，走過自己的黑暗憂鬱，曾之喬淚灑記者會現場。記者會上，曾之喬邀請演藝圈好友鬼鬼替發表會站台，鬼鬼自嘲擔心自己會來鬧場，但沒想到一本正經聊了一陣子後，意外口誤將「喬喬」講成「瑤瑤」，笑翻全場。

曾之喬推出新書，暢談過去黑暗的日子裡，聽見一個聲音要她去丹麥旅行、出書。鬼鬼擔任記者會嘉賓，表示自己平時不愛看書，但看完後覺得很感動，「鬼鬼溫暖表示，「我是一個不看書的人，但我想要說的是，在這本書看到一個蛻變的過程，我怕我會來鬧場，但我今天會很正經推薦這本書給大家。」

▲▼曾之喬新書發表會，邀請鬼鬼擔任嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

鬼鬼和曾之喬兩人成長經歷相似，小小年紀就爆紅，歷經低潮後重新爬起來，鬼鬼分享，「從小要有這樣的光環，要去習慣其實不容易，而喬喬一定也有這樣的過程，是我們沒辦法去理解的。雖然書中有些是用半開玩笑的方式寫出來，但相信她一定也有很痛苦過。」

▲▼曾之喬、鬼鬼搞笑推薦新書。（圖／記者黃克翔攝）

鬼鬼正經分享自己看書心得，沒想到下一句接著把「喬喬」講成「瑤瑤」，惹得現場媒體哄堂大笑。鬼鬼笑說自己收到邀約時就立刻經紀人，「我是來鬧場的嗎？」事後鬼鬼還向曾之喬道歉，「我難得出席知性場合，是很真心誠意來支持喬喬的書。」

曾之喬書中分享一段，女藝人常被拿來比較，加上喬喬喜歡花藝，更常被問自己像是什麼花，經過這段日子她找到了答案，「是綠色植物！」不跟別人比較，只要安穩做好自己就好了。