10年老韓飯回憶錄　原子彈等級「二代團」吵到老闆拒收

▲SUPER JUNIOR《SORRY SORRY》MV。（圖／翻攝自YouTube／SMTOWN）

文／魯娜

2009年，在1首《Sorry Sorry》帶動之下，韓流大勢入侵台灣，讓不少年輕人掉入KPOP這個深坑。接下來的3年左右，更是讓KPOP在台灣攀上一個巔峰，2009到2012年的夯團有些人會稱為「二代團」，當時，也是小編最迷妹的時期，雖然一直有新團誕生，但那時候的「哈韓時光」到現在近10年了，還是很難忘，較年輕一點的韓粉可能沒經歷過當時的盛況，現在就跟小編一起來回顧當年一陷進去，就出不來的KPOP旋風吧！

2009年不少團體出道，並且都有著不同的特色，不會讓人記不住，就算真的跟小編一樣臉盲、記不住，舞蹈也會有特色讓人留下印象。出道團體包括After School（出道日期：1/17）、2NE1（5/17）、4minute（6/18）、T-ara（7/29）、f(x)（9/5）、Secret（10/15）、MBLAQ（10/15）、BEAST（10/16）、RAINBOW（11/12）等等。

其中，MBLAQ跟BEAST出道只差一天，感情也非常好，有不少合作舞台及PK，更有著「MBLEAST」的合稱。

▼2009年歌謠大戰合作舞台。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▼舞蹈對決也是粉絲必看合作舞台。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▼上綜藝節目也還是要PK。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▼無論是放送，還是運動會，常常玩在一起的「MBLEAST」。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

那些年韓風大流行，聽著愛團的歌，聽一聽也會留意一下別團的作品，加上韓樂洗腦的重點旋律，許多歌曲大爆紅，就算不聽韓樂的人也幾乎都聽過，因為逛街的時候，店家放的就是這些歌曲！

女團代表，有少女時代的《Gee》、《說出你的願望》，以及After School的《因為你》、《Diva》、KARA的《Mr.》、T-ara的《Bo Peep Bo Peep》、《Lie》、f(x)的《Chu、《LA chA TA》，4minute的《Muzik》、《Hot Issue》，除此之外，還有solo歌手IU超夯的《Marshmallow》，大家一定都聽過。其中，《Gee》紅的程度是，男偶像上綜藝節目，被CUE跳女團舞，幾乎都會跳這首；另外，在一些音樂放送節目的特別舞台，會有非少女時代成員跳這首歌，例如SHINee、Super Junior、2AM、2PM就曾經合體表演。

▼SHINee、Super Junior、2AM、2PM合體表演《Gee》。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▼SHINee成員Key在韓綜《偶像老小的叛亂時代》跳女團舞。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

男團經典歌曲，更是帥到讓迷妹們都「劈腿」，每團都想愛，包括2PM的《Heartbeat》、《10分滿分10分》、《Again & Again》、《I'll Be Back》，SHINee的《Juliette》、《Ring Ding Dong》、《Lucifer》，SS501的《Love Like This》、《因為我太傻》，MBLAQ的《Oh Yeah》，BEAST的《Bad Girl》，U-Kiss的《好欺負嗎？》

SHINee出道後，由於年紀小，有著「國民弟弟團」的稱號，但在《Ring Ding Dong》（以下簡稱RDD）展現的不同的強勢魅力，也是讓小編掉入KPOP這坑的主要兇手！（笑）RDD歌曲一開頭，鐘鉉的「Baby～」獨特的嗓音讓我著迷不已，舞蹈中「擦口水」的招牌動作，更是帥到不行。

▼SHINee舞台表演，RDD、《Lucifer》。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

2PM在一片花美男當中，不走相同路線，而是「野獸派男團」，團員身材一個比一個還好，推出的主打也很有自己的風格，年末各大節目也都不會缺席。

▼2PM組曲。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

▼以前年末除了舞台之外，還會有短劇。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）年末舞台短劇

其中，《因為我太傻》又可以拉出另一個話題，那就是「韓劇」，當年韓風大流行，國內電視台也買進不少韓劇播放，包括《花樣男子流星花園》、《原來是美男》、《不能結婚的男人》、《IRIS》、《穿透屋頂的 Highkick》等等，有些人也因為這些劇，而認識了新的偶像。

▼SS501演唱《因為我太傻》。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

FTIsland就是例子之一，當時會成為FTIsland的粉絲大概有2大原因，一是因為韓劇《原來是美男》，看了在裡面飾演Jeremy的李洪基太可愛而被圈粉，另一個原因大概就是因為《希望》這首歌，副歌的「巴勒～巴勒～」超洗腦，而且，偶像大多是唱跳組合，很少以樂團形式出道，這也成為他們的一大特色，當時台灣媒體更封他們為「韓國首席美男樂團」，顏質的部分也沒在開玩笑，各個都帥！

▼FTIsland《希望》MV。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

講完韓劇，接下來說說綜藝，當時有不少熱門節目，例如《明星金鐘》、《強心臟》、《我們結婚了》、《偶像老小的叛亂時代》、《出發夢之隊2》、《Hello Baby》、Super Junior的《至親筆記》及《人體探險隊》等等，這些偶像不知道是吃什麼長大的，舞跳得好、歌唱得好，藝能感也超好，雖然是偶像，但總能在節目裡拋掉包袱，讓觀眾笑到長腹肌。

▼《明星金鐘》偶像特輯節目片段。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

當時，各團常一起參加節目，無論是音樂放送，還是綜藝，所以很多團體間的感情也都超好，比較著名的有Key的91 line、希澈的「稍病幫」（意思：稍微有點帥，但是有點神經病的幫派）等等。這些人聚在一起常常失控，因此飯圈還流傳著一張圖，來自電視台附近飯店老闆。

▲電視台附近一家餐廳老闆做的總結，註：閃閃是SHINee、小獸是BEAST、函數是f(x)。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲偶運會上的91 line。（圖／翻攝自allkpop網站）

▲「稍病幫」成員。（圖／翻攝自TWITTER／金希澈）

其實還有許多沒有提到團體及經典舞台，例如2NE1、BIGBANG、INFINITE、TEEN TOP，以及年末合作舞台等等，認真要寫的話，這篇大概會成為畢業論文，影片可以塞到網頁跑不動（笑）。經典之所以為經典，一定有其原因，也很難被遺忘，有些團很久沒消息了，但鐵粉們偶爾還是會翻翻以前的影片，並且耐心等待他們推出新作品，。

▼偶運會上聚在一起玩的91line。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）