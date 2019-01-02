潤娥「頭上黏紙屑」主持1分鐘！　珉豪一看…紳士救援暖爆

記者李湘文／綜合報導

南韓《MBC歌謠大祭典》在12月31日舉行，邀來「SHINee」珉豪、「少女時代」潤娥、「ASTRO」車銀優擔任主持人，顏值超高的組合成為話題。其中，珉豪當天還被目擊貼心小動作，因為看到潤娥頭上黏著紙屑，便迅速、悄悄地幫忙撥掉，讓許多目睹這一幕的粉絲大呼心動。

▲潤娥頭上黏著紙屑，但沒發現，依然繼續主持。（圖／翻攝自YouTube）

當天典禮以直播方式進行，因為開場紙花撒得太多，潤娥的額頭上也黏到了一片，在鏡頭前十分顯眼，但本人完全沒有察覺，照樣主持了1分鐘左右。站在旁邊的珉豪發現後，透過小動作試圖提醒對方，但沒有被注意到，於是等潤娥說完話，便小聲叫了一聲，同時微笑著伸出手，在不碰到對方的皮膚和頭髮的情況下，輕輕撥了紙片一下，然後就迅速地把手收回來，保持紳士禮儀。

▲珉豪想提醒潤娥，但對方沒發現。（圖／翻攝自YouTube）

▲珉豪紳士地直接幫忙撥掉。（圖／翻攝自YouTube）

事實上，潤娥和珉豪同屬於SM娛樂公司，認識得早，原本就是關係友好的前後輩。在幫忙撥紙屑的畫面曝光後，許多粉絲也大呼「好心動」、「珉豪真的很sweet」、「畫面太美了」、「2018年年末最讓我心空的一幕」，也有人感慨「2個人實在都太好看」。