ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

潤娥「頭上黏紙屑」主持1分鐘！　珉豪一看…紳士救援暖爆

記者李湘文／綜合報導

南韓《MBC歌謠大祭典》在12月31日舉行，邀來「SHINee」珉豪、「少女時代」潤娥、「ASTRO」車銀優擔任主持人，顏值超高的組合成為話題。其中，珉豪當天還被目擊貼心小動作，因為看到潤娥頭上黏著紙屑，便迅速、悄悄地幫忙撥掉，讓許多目睹這一幕的粉絲大呼心動。

▲珉豪幫潤娥撥頭上的紙屑。（圖／翻攝自YouTube）

▲潤娥頭上黏著紙屑，但沒發現，依然繼續主持。（圖／翻攝自YouTube）

當天典禮以直播方式進行，因為開場紙花撒得太多，潤娥的額頭上也黏到了一片，在鏡頭前十分顯眼，但本人完全沒有察覺，照樣主持了1分鐘左右。站在旁邊的珉豪發現後，透過小動作試圖提醒對方，但沒有被注意到，於是等潤娥說完話，便小聲叫了一聲，同時微笑著伸出手，在不碰到對方的皮膚和頭髮的情況下，輕輕撥了紙片一下，然後就迅速地把手收回來，保持紳士禮儀。

▲珉豪幫潤娥撥頭上的紙屑。（圖／翻攝自YouTube）

▲珉豪想提醒潤娥，但對方沒發現。（圖／翻攝自YouTube）

▲珉豪幫潤娥撥頭上的紙屑。（圖／翻攝自YouTube）

▲珉豪紳士地直接幫忙撥掉。（圖／翻攝自YouTube）

事實上，潤娥和珉豪同屬於SM娛樂公司，認識得早，原本就是關係友好的前後輩。在幫忙撥紙屑的畫面曝光後，許多粉絲也大呼「好心動」、「珉豪真的很sweet」、「畫面太美了」、「2018年年末最讓我心空的一幕」，也有人感慨「2個人實在都太好看」。

推薦閱讀

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

謝佳見分手後「站店外求復合」！　深情挽回小12歲密友

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」　網美一問弟弟…驚覺同時被綠！

周杰倫澳洲遊艇趴「1歲Romeo正面」曝光！　網看呆：縮小版周董

法拉利姐公開親生兒子！　「證明女人身」崩潰：我不是死人妖

耳麥出包！謝金燕台上傻了「來教我怎麼跳？」　全場尷尬

女星被下藥拖進房！櫃台無視求救冷回：用自己手機報警　「她慘遭性侵4小時」

偶像為何不能公開戀愛？　JYP揭殘酷事實：我也很累！

12歲Elly抽高「超過158cm小S」　許老三「留長髮」露甜笑Q炸！

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱「下台後妝容」超驚人！　淋到眼痛咳嗽：盡力了

華研談判破局！　S.H.E恐成絕響

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

潤娥, 珉豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鹿晗、關曉彤爆2天後「官宣結婚」　工作室通稿截圖瘋傳！
  2. 文慧如金門連唱4首！　喝完高梁喊：喉嚨都著火了！
  3. 劉德華沉默5天…再度道歉！　曝光病倒後「身體現況」
  4. Gino「16萬鬍子」消失！　曝「整容」秘辛：完全無法開口
  5. 馮媛甄女兒沒報戶口遭關切　被婆婆數落「牽繩」防走失
  6. 潤娥「頭上黏紙屑」主持1分鐘！　珉豪一看…紳士救援暖爆
  7. 雪莉跨年趴超豪放！「被撲倒趴胸玩親親」　裙一滑全看光…網傻眼：徹底放飛
  8. 江俊翰回歸《大時代》復合初戀？　余秉諺一句話賣關子
  9. 《紅白》收視飆新高！　「開全麥真唱」3優點網讚：這次值得看
  10. 地獄廚神戈登5度當爸！　老婆「6次懷孕」隔17年再迎寶寶

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366