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100小時刺滿全身！　小賈斯汀再升級「愛妻紋身」刺到臉上

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber））跟模特兒海莉（Hailey Bieber）9月結婚，正式升格為人夫，小倆口越愛越高調，近來他還被爆出與老婆一起刺了情侶刺青，而且他還直接把該刺青紋在臉上，大方秀出對老婆的愛。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、Post Malone）

▲小賈斯汀在眉毛上方刺上「Grace」字眼。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）

小賈斯汀一向是出了名的刺青愛好者，他從頭到腳的肌膚已經幾乎都被刺青填滿了，過去他也曾在IG上自爆，自己上半身大部分的刺青圖都是一次過完成，當時刺青師足足花了100個小時來完成，他對成果也感到非常滿意：「每一個都不曾讓我後悔，我真的很愛藝術，我已經把我的身體變成一張油畫，這真的太好玩了！」

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、Post Malone）

▲小賈斯汀全身已經被刺青填滿。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）

雖然全身上下幾乎都已經被填滿，但小賈斯汀似乎還沒有放棄，近來還直接在臉上「動針」，直接在眉毛上方刺了「Grace」。根據外媒《Page Six》報導，該圖案其實是個「情侶刺青」，他老婆海莉身上也有一個，只是從未曝光。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、Post Malone）

▲巨星馬龍在小賈斯汀的啟發下也愛上了刺青。（圖／翻攝自IG／Post Malone）

事實上，過去小賈斯汀的好友國饒舌歌手巨星馬龍（Post Malone）曾表示，自己也是因為受到了小賈斯汀的啟發，而開始刺青，如今他全身上下也都被刺青圖案填滿，甚至比小賈斯汀更早在刺到臉上去，而且連眼睛下方也有，他把「Always Tired」分別刺在了左右兩邊眼睛的下方，字體甚至延伸到了下眼皮的部分，超狂行徑讓網友都看傻了眼。

▲▼小賈斯汀。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀、Post Malone）

▲巨星馬龍在眼睛下方刺上「Always Tired」。（圖／翻攝自IG／Post Malone）

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