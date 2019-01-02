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妹神姪女玩TikTok High爆！素人網紅加入挑戰拿百萬

▲華人音樂天后張惠妹與地表最強新人安那，以熱力四射動感表演征服寒冷跨年夜！(圖、影／TikTok提供，以下同）

生活中心／台北報導

帶領全球短影音風潮，持續創造驚喜的TikTok已成為2018上半年全球iOS下載量冠軍APP！2019年一開始，用行動力挺你的無限創意，日前TikTok最強挑戰賽「#百萬願望」引起網友討論，只要註冊TikTok帳號，參加「#百萬願望」挑戰並分享至社群媒體，便有機會實現高達101萬的新年願望！

▲抖音 。（圖／品牌提供）

挑戰該怎麼玩？透過以下簡單二步驟，讓你的百萬願望開始發光。首先，在影片中表達你的新年願望，影片主題與拍攝方式不限，例如：簡單陳述、添加字幕、製作小劇場等；影片完成後加註#百萬願望，同時轉發到你的IG平台並@tiktoktaiwan官方帳號，再加註 #tiktok百萬願望，挑戰就大功告成。

即日起到2019年1月10日截止，TikTok官方會在「#百萬願望」挑戰許願影片中，遴選一名最具有「創意」和「可實現性」的幸運兒，幫他/她實現投稿影片中價值新台幣0~101萬的新年願望，活動結果會在2019年01月17日TikTok站內公布。 

▲抖音 。（圖／品牌提供）

華人天后張惠妹攜手地表最強新人安那與TikTok 在台北唱跳High 翻跨年夜

 回顧2018年台北最High跨年演場會中，華人音樂天后張惠妹與地表最強新人安那，以熱力四射動感表演征服寒冷跨年夜，與台北民眾一起High翻倒數2018、邁向2019。張惠妹將經典High歌「跳進來」重新編曲，就是加入TikTok音樂元素，彷彿透過動感的音符邀請大家加速跳進TikTok的精彩創意世界。加上LED螢幕不斷強力播送的TikTok畫面，也讓現場宛如一場大型派對；此外，萬眾期待的「三天三夜」安可神曲音樂一下，從天而降的300顆TikTok舞台道具氣球更是讓現場氣氛越夜越Fun。

安那以及當晚活動主持人黑人陳建州，也錄下「#百萬願望」明星示範影片（安那黑人示範影片），鼓勵大家一同參加「#百萬願望挑戰賽」。影片中兩位明星分享自己的百萬願望是甚麼，安那希望可以出國留學、進修跳舞表演朝自己夢想邁進，而黑人則是希望把百萬拿來資助自己熱愛的籃球運動、讓運動員可以有更好的培育資源，參與比賽。TikTok站內達人也陸續加入#百萬願望挑戰賽的行列，在新的一年、讓自己有大膽夢想的勇氣、用行動參加TikTok#百萬願望挑戰賽，找尋實踐願望的機會。

▲抖音 。（圖／品牌提供）

▲抖音 。（圖／品牌提供）

地表最強新人安那是新生代中最受矚目的閃亮新星，熱愛跳舞的她也熱衷使用TikTok，目前已拍攝超過40部各具特色的TikTok影片，也常常透過瀏覽TikTok其他創作者的影片，融入個人特色分享自己的生活！近期更嘗試不同於以往的造型，當起俏麗青春OL，在TikTok於台灣公開的首支電視廣告中，SWAG跳起樓梯舞，於TikTok站內掀起另種有趣的舞蹈表現形式。

►►快加緊腳步透過iOSGoogle Play下載TikTok，參與這項#百萬願望活動

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關鍵字

創意, 抖音, TikTok

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