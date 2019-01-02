《大黃蜂》：反璞歸真，回到系列作最開始的初衷

▲《大黃蜂》。（圖／《大黃蜂》劇照，以下皆同）



文／影癮作動－深呼吸的電影空間

導演崔維斯奈特最知名的身分，莫過於他是NIKE聯合創辦人的兒子，但他不想繼承富可敵國的家業，堅持要走自己的電影路，他的電影之路是從動畫師開始起家的，而最終他也在2016年完成了他的導演夢，《酷寶：魔弦傳說》在口碑上取得巨大的成功，也有不錯的票房成績，也為他爭取到了執導大型商業電影的機會，整體來說這次大黃蜂的成果是令人滿意的。

故事回到1987年，從變形金剛的星球賽博坦逃離、聽從柯博文指示以地球為基地的B-127，在敵方狂派的追兵與人類攻擊下，失去記憶和聲音，隱身躲藏在加州海岸小鎮廢棄場中。B-127在廢棄的舊車場喬裝成黃色福斯金龜車，遇上一位女孩查莉。查莉即將屆滿18 歲，對未來毫無頭緒，卻無意間發現了傷痕累累、瀕臨死亡的B-127，查莉救活了他，並修復車上的廣播系統，給了B-127一個名字：大黃蜂。B-127從查莉那邊得到了大黃蜂的名字，也將面對自己被賦予的超級任務，勇敢完成保衛地球的使命。

本片的故事劇情其實非常簡單，在賣點上也跟變形金剛系列作第一集一樣，主打人類與機器的情誼，故事上也可以說是除了第一集外，最認真著重在劇情的一集，在歷經了麥可貝極度令人不悅的四、五集之後，本片反璞歸真，回到系列作最開始的初衷，也就是著重在主角的家庭背景與朋友上，再藉由她與大黃蜂的相遇，改變了主角原本注定平凡的人生，也讓她更有自信面對未來。

這個劇情看似很八股，但對擅長親情與冒險的崔維斯奈特來說，這個故事還是具有一定的可看性，本片的打鬥畫面也可說與麥可貝那種狂轟濫炸式的爆破有很大的不同，雖然動作場面沒有想像中多，但絕不馬虎，每個機器人打鬥的畫面都是非常清楚且流暢的，並不像麥可貝那樣讓你看的頭暈目眩，根本什麼鬼都看不清楚（筆者真的非常討厭走火入魔的四五集）。

演員部分，筆者其實非常喜歡海莉史坦菲德之前的電影，不論是成名作《真實的勇氣》，後來的《戰爭遊戲》、《曼哈頓戀習曲》，或是《歌喉讚》系列，她都充分展露了個人魅力，但這部……反而是筆者對她覺得最無感的電影，由於她超齡的演技，看著她已經20出頭的年紀，卻要扮演18歲的青澀青少女，感覺總有著說不出來的尷尬，所幸大黃蜂在這部電影裡因為失去記憶，在電影中有如新生兒不斷的賣萌裝無辜，為這部電影加分不少，也讓主角的尷尬得以淡化。

而在台灣頗具知名度的摔角巨星約翰希南……就真的很約翰希南XD，基本上這部電影就是讓他本色演出也不需要什麼演技，維持他一貫的硬漢形象，時不時穿插冷幽默，最後再來個面惡心善的形象逆轉，就是很標準典型的功能角。

這片另一個比較可惜的地方，在於主角與父母親的互動，也不如舊作的西亞李畢福那樣有趣與令人印象深刻，但整體而言，絕對是拍得非常有誠意的前傳作品，而且片中也塞入了不少八零年代的暢銷金曲，可以想像這些應該都是1973年生的導演青少年時代最愛的金曲，厭倦了麥可貝變形金剛系列的觀眾，可以來看這部很不一樣的系列電影，相信絕對能令你改觀，而喜歡看特效與爆破場面的觀眾也不必擔心會失望，這部電影該有的特效與場面保證一樣不少，能夠滿足絕大部分觀眾。

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