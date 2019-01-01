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五月天阿信：接下來這首《我難過》　2.5萬歌迷尖叫了！

記者關韶文／台中報導

「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》無限放大最終版演唱會在台中洲際棒球場跨年，來到2019元旦，五月天開心迎接新年，談到過去校園演唱經驗，粉絲不斷拱五月天跳舞，阿信笑說，「那是5566，不是五月天！」

五月天2019首場演出獻給台中，阿信一連多首快歌開場，冠佑接著開心表示，「 今天倒數第4場，我每場都撿到100塊，快沒得撿了，其實我撿那些錢，是今天準備好付超時費！」瑪莎則說，「今天是2019年第一天，第一場演唱會，新的一年就有點不一樣，包含打招呼的順序。」接著，瑪莎幽默表示，「免得網路上很多人說老狗變不出新把戲。」一說完，五月天五人在現場狂叫，笑翻全場。

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼五月天元旦開唱。（圖／資料照／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

怪獸開心向粉絲打招呼，「新年快樂！」全場興奮吶喊，怪獸繼續說，「昨天有沒有好好用力倒數，喊完會不會覺得今天要喊有點力不從心？我現在真的滿興奮，因為今天有很棒的歌！」

接著，五月天表示今天要帶來一些校園的歌曲，台下歌迷不斷拱五月天跳舞，阿信出現阻止，「你們很多很多記憶出現斷層，想到校園就說五月天跳舞，那是5566，不是五月天！不然，接下來帶來一首《我難過》。」笑翻全場！五月天接著和歌迷玩起「不看提詞機加班比賽」，阿信演唱《戀愛ING》意外忘詞，讓歌迷興奮不已，阿信並承諾絕對加班！ 

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