娃娃面具殺人魔又來！《祝你忌日快樂》男友、朋友一起死了又死

記者林映妤／綜合報導

《忌日快樂》續集《祝你忌日快樂》（Happy Death Day 2U）第二支預告出爐了！2017年《忌日快樂》以480萬美金（約新台幣1.46億元）成本，在全球開出1.2億美金（約新台幣36.7億元）票房，連帶讓女主角潔西卡羅瑟（Jessica Rothe）打開知名度，好評不斷，電影宣布製作續集後，令粉絲萬分期待！

《忌日快樂》描述女主角不斷重覆經歷被人謀殺的生日，她必須藉此找到兇手，才能解決時空輪迴。續集中她再度碰上可怕的面具殺人犯，但這次遇害的可不只她，身邊男友、朋友無一倖免，驚悚程度超越以往！

▲▼《祝你忌日快樂》電影預告。（圖／翻攝自YouTube／Happy Death Day 2U）

《祝你忌日快樂》由首集導演克里斯多福·B·藍登（Christopher Landon）回歸執導及擔任編劇，除了主演潔西卡羅瑟（Jessica Rothe）、伊瑟瑞爾布薩德（Israel Broussard）回歸演出，也新加入演員包括《少年PI的奇幻漂流》蘇瑞吉沙瑪（Suraj Sharma）、Sarah Yarkin。

潔西卡羅瑟先前接受《Collider》訪問時也透露導演對於續集的想法，希望能拍出《回到未來》般的脈絡，讓粉絲都相當期待本片能再創佳績，「他向我形容時，就像從恐怖片更進化，我甚至不會說它只是一部恐怖片，因為包含驚悚、喜劇、愛情喜劇等元素，解釋了上一集沒有解釋的事」。《祝你忌日快樂》2月14日上映。