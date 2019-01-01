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南韓大邱超好拍！　IG熱門打卡點「白安直接拍MV」

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

▲白安推出新專輯。（圖／相信音樂提供）

記者關韶文／台北報導

「創作精靈」白安睽違四年打造勇敢找尋自我之作《1990s》，「1990s」是白安的年代，也是「我們的時代」，在挑戰不斷的美好年代。為呈現白安創作《我們的時代》這首歌時，貫穿整首歌最重要的精神主旨是「大雨越滂沱，我們的心越剔透」。

為拍攝新歌MV，白安特地飛往南韓大邱和導演會合，拍攝地點位在韓國大邱附近的金泉市山上郊區廢墟中拍攝，投影在各城市努力生活的「1990s」的人們，象徵著在崩壞年代，懷抱著夢想，在世界中找到屬於我們的天空。

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安前往南韓大邱拍攝MV。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安。（圖／相信音樂提供）

當天大邱氣溫寒冷只有0度，導演為求畫面美感，安排只讓她穿一件輕薄紅洋裝，站在無圍籬的高樓俯看下方，相較於高和冷，不怕高卻極度怕冷的白安，為了抗寒硬是在洋裝內穿上了保暖衣及保暖褲，自己剪裁衣服褲子避免在洋裝中暴露出來，甚至身上貼滿了10個暖暖包。

第一次到韓國的白安，早已聽聞韓國食物很美味，但因為來去匆匆，僅吃到部隊鍋，她說：「拍攝的便當很好吃！」白安學生時期有個韓國華僑的朋友，因此曾經學過一年左右韓文，但她笑說：「那天聽工作人員說韓文發現在已忘光光，依稀聽得懂一點點。」

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