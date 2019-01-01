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直擊／王力宏森林公園開唱！8千粉冒雨聽歌..加碼宣布6月攻蛋

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王王力宏每年1月1日自掏腰包舉辦免費的《福利秀》（Free Show）演唱會，1日回到他出道時舉行演唱會的大安森林公園開唱，現場飄起細雨、力抗17度低溫，一連演唱2.5小時、23首中英文歌曲，露天音樂台周圍擠入近8千位粉絲，氣氛溫馨，他對台下觀眾說：「歡迎來到1998年王力宏新歌發佈會，你們怎麼都沒有變？」

▲▼王力宏露天福利秀演唱會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王力宏舉行福利秀演唱會。（圖／記者屠惠剛攝）

一早就有來自海內外的粉絲齊聚，元氣十足的喊口號、錄視頻，光是海外就有千位粉絲；演唱會一開場，王力宏演唱多首歌曲，接著問現場觀眾：「我有沒有變？變帥了對不對。」接著說「這個場地，就在家附近的場地，太爽了！好像坐了時光旅行機又回到這了，20年做了很多事，寫了很多歌，今天就是團圓對不對？很高興我們家人越來越多，跟心愛的音樂夥伴們一起，今年是福利秀第八年。」

▲▼王力宏露天福利秀演唱會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王力宏在雨中演唱。（圖／記者屠惠剛攝）

王力宏一開場就唱了《公轉自轉》炒熱氣氛，緊接《你不知道的事》、《情敵貝多芬》、《心跳》、《改變自己》、《你不在》、《唯一》、《親愛的》、《Forever Love》、《如果你聽見我的歌》、《大城小愛》、《依然愛你》等經典歌曲，不只是主打歌，還選唱了電影《一個巨星的誕生》葛萊美獎提名單曲《Shallow》、紅髮艾德《Perfect》。

王力宏20年前推出《公轉自轉》專輯，就是在原地舉辦《繞著力宏轉》演唱會，巧的是，這首歌20年前在這裡也有唱，此曲MV即是王力宏在露天音樂台自彈自唱的畫面，20年昔今相映成趣。王力宏更不忘放送美意，正式宣佈最新巡演《龍的傳人2060》將於今年6月8日唱回台北小巨蛋，1月26日將開始售票。

▲▼王力宏露天福利秀演唱會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王力宏一連演唱2.5小時。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼王力宏露天福利秀演唱會。（圖／記者屠惠剛攝）

鐵粉嘶吼：蔡依林妳給我過來！　 呸姐唱一半嘴角失守「笑場了」

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