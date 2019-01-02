演到主角還會被欠薪水！韓劇光鮮亮麗後可悲的無名演員

文／鍾樂偉

日前爆出電視劇《馬成的喜悅》女主角宋昰昀、女二李周妍戲都下檔了，竟然還沒拿到酬勞，韓劇製作方拖欠演出費時有所聞，但是除了我們熟悉的一線韓劇演員以外，要支撐10幾集劇情，在不同場景下出現的那些「無名演員」也很重要。然而一直以來，他們的工作環境卻得不到業界的重視，這些俗稱為「臨記」的臨時演員，所過的生活也沒有什麼大的保障。

▲《馬成的喜悅》女主角宋昰昀被爆沒拿到酬勞。（圖／愛奇藝台灣站提供）

韓國《韓國日報》，便就韓劇中的「臨時演員」面對的艱困工作環境，發表了一篇頗詳細的深入報導。當中，記者訪問到一位在韓劇圈中擔任「無名演員」20多年的先生，他雖然也算是一位專業人士，並且擁有參與50多部電視劇的資深經驗。

只是，這都是表面風光而已，大部份他曾經演出的劇集，都是在播出過了一段很長時間以後，製作劇組才發放他應得的演出費。正因為經常被拖欠薪水，他每天只能依靠信用卡貸款度日，而他也因而被銀行視為「信用不良者」，影響他的財務狀況。

為解決財務問題，他也曾向下一部有興趣演出的劇集製作公司，申請提早給付演出費，只是對方拒絕他的要求。因為感到沮喪，他也正在考慮是否應該放棄「臨時演員」這種職業。

▲具惠善2011年拍攝韓劇也被欠款，至今仍求償無門。（圖／翻攝自具惠善IG）

與這位先生擁有類似經驗的韓劇「無名演員」，其實不乏少數。根據韓國電視台演技者工會公開的數字表示，從2009年開始，韓國三大無線電視台中，演員沒能收到的演出費數字高達32億韓圜（近台幣8800萬）。至於為何電視台能扣演員的工資，都是因為他們只是跟臨演們訂下口頭合約，或是用拍攝後才簽訂的合約來保障自己，借故推卸一切欠薪的法律責任。

就如2016年KBS電視台曾經表示有意拍攝一部以朝鮮古人「丁若鏞」為名的劇集《茶山丁若鏞》，並且也已公開成功找來延政勳擔任劇中主角。只是就在確定後不久，KBS便表示因為資金與市場問題，決定取消該劇的拍攝計劃，當時，不少臨演都只是從文字簡訊收到消息，後來再也聯絡不上該劇的導演。

對那些臨演來說，因為拍攝古裝歷史劇集，一般需時半年以上，為了這部劇，他們早已推掉其他劇集或電影的拍攝機會。所以，在《茶山丁若鏞》拍攝計劃泡湯以後，大部份臨演都被迫成為無業遊民，而電視台也沒有為此而付上任何責任。

▲延政勳本來主演KBS《丁若鏞》最後不拍了。（圖／翻攝自tvreport）

無故會被開除以外，薪資低下也是這些韓劇臨演們遭受到的另一不良對待之處。根據去年韓國共同民主黨議員朴洸瑥，從國稅廳獲得的一份有關韓國演藝人收入的申報資料中，顯示韓國演員平均收入雖然爲4200萬韓圜（約115萬台幣），但這只是片面數字而已。

因為根據該報告中，把財政收入申報的15,000多名演員裡，換算當中收入最高百分之一的演員（即150多人），便已超過20億韓圜，佔總收入的47%。而剩下百分之九十九的演員收入，年平均收入只有620萬韓圜，平均月薪也只有52萬韓圜（1.4萬台幣）而已。工會表示，有7成以上的工會成員，年薪不滿1000萬韓圜（27萬台幣），足見演員的收入兩極化問題極為嚴重。

臨演支薪低的原因，其實是因為他們都受一個以「評分」為準則，壓榨演出費的模式所影響，往往得不到應有的工作回報。

▲曾有報導《陽光先生》成本11億，就各花1億在李炳憲與作家金銀淑身上。（圖／Netflix提供）

根據該報導顯示，韓國三大無線電視台早年便按演員的演出次數，把他們劃分爲6至18個不同等級，而每位演員也以此標準來支薪。當中以「10分鐘基本費」為演出基準，一名6級演員每出演一集60分鐘劇集，便能獲得約37萬韓圜（約1萬塊台幣）的收入。這套準則被其他電視台參考來招聘演員，只是，有線頻道劇集播放時間雖然較長，但一般演員卻沒有因為工時加長而獲得更多工資，反而被製作公司以此合約方式倒扣了部份收入。

而且近年韓國電視劇製作業界中，也有一些打正旗號，以挑選演員向電視台引進新演員的仲介公司出現。它們往往會先為演員試鏡，成功獲得演出機會以後，便會從演出費中收取約兩至三成佣金。對那些收入只有30萬韓圜（約台幣8000元）的臨演而言，單是要支付那些佣金，便已扣掉了約9萬（近台幣2500元），如果拍攝需要到其他城市，他們的開支便會更大，實在得不償失。

韓劇近年拍攝慢慢步向獨立製作為主，受外判制度的影響，除一線演員以外，其他較低等級甚至「臨時演員」的工作待遇，卻往往不受健全的合約保障。為解決此問題，韓國政府也需加強正視這類問題，讓演員也受基本的勞動合約保護，避免他們繼續面對支不抵債的經濟危機。

本文由鍾樂偉【低薪與無理遣散：韓劇主流以外臨時演員的辛酸】授權提供

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